Nemčijo bo na Evrosongu zastopal Slovenec #video

Nemški mediji kot tudi uradi twitter profil Evrovizije je zdaj tudi uradno potrdil, da bo Nemčijo na 65. izboru za naj pesem Evrope letos v Rotterdamu zastopal Slovenec Benjamin (Ben) Dolić. Nastopil bo s pesmijo Violet Thing (Nasilna stvar, op.p).

Komaj čaka, da stopi na evrovizijski oder

Ker Nemčija spada v tako imenovano skupino velikih pet, bo na Evrovizijski oder stopil kar v finalnem večeru 16. maja. Navdušenje je Dolic z oboževalci delil kar na svojem Instagram profilu, kjer je v angleščini in nemščini zapisal: "Neizmerno sem navdušen, da lahko končno delim pomembno novico: letos bom s pesmijo Violet thing zastopal Nemčijo na pesmi Evrovizije. Sem izjemno počaščen in hvaležen, da mi je bila ponujena ta priložnost. Komaj čakam, da stopim na oder in zapojem s polnimi pljuči," je med drugim dejal.

Pri 18. letih se je preselil v Švico

Dolić se je rodil 4. maja 1997 v Ljubljani. Pri 12. letih je sodeloval v oddaji Slovenija ima talent v kateri je prišel do polfinala. V srednješolskih letih je nato postal član skupine D Base s katero je leta 2016 nastopil na slovenskem izboru za pesem Evrovizije, Ema.

Pri osemnajstih letih se je z družino preselil v Švico, kjer se je naučil tekoče govoriti nemško. Leta 2018 se je preselil v Berlin, kjer se je začel bolj resno ukvarjati s svojo pevsko kariero. Leta 2018 je svojo srečo preizkusil v 8. sezoni pevske oddaje The Voice Germany, kjer je zasedel drugo mesto.