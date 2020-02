Zdaj gre zares: Slovenci izbiramo predstavnika za Pesem Evrovizije #vŽivo

Voditeljske niti letošnje EME že četrtič v rokah drži Klemen Slakonja, iz zaodrja se javlja članica priljubljenega dua Neki Neki Maja Pinterič. Kot glasbena gosta večera bosta nastopila lanska zmagovalca Zala Kralj in Gašper Šantl. Kot običajno, bo tudi tokrat tako, da bo o usodi zmagovalca odločala kombinacija mnenja tričlanske žirije in telefonskega glasovanja gledalcev.

Najprej bo izmed vseh 12 nastopajočih žirija, ki jo sestavljajo Darja Švajger, Nuša Derenda in Maja Kevc, določila dva superfinalista, ki se bosta na odru nato predstavila še enkrat. Nato pa boste med njima gledalci prek telefonskega glasovanja izbrali velikega zmagovalca in s tem določili slovenskega predstavnika za letošnjo Pesem Evrovizije.

Za vozovnico v Rotterdam na Nizozemskem, kjer bo maja potekalo 65. tekmovanje za pesem Evrovizije, se nocoj potegujejo: Simon Vadnjal (Nisi sam), Saška (Še kar lovim tvoj nasmeh), Gaja Prestor (Verjame vase), Ana Soklič (Voda), Inmate (The Salt), Manca Berlec (Večnost), Tinkara Kovač (Forever), Božidar Wolfand – Wolf (Maybe Someday), Parvani Violet (Cupid), Klara Jazbec (Stop the World), IMSET (Femme fatale) in Lina Kuduzović (man like u).