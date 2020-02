Ozadje pustne maske, ki je navdušila Slovenijo #foto

Na spletu (in na kameri Agencije za okolje, ki je postavljena na Kredarici) ste bržkone že zasledili pustne astronavte, ki so se na pustno soboto odpravili osvajat Mars, pardon, Triglav. Preverili smo, kakšno je ozadje domiselne maske.

Ideja se je rodila že pred časom, ko je Tjaša Štanta s prijateljico Simono razglabljala o tem, da bi letošnjo pustno soboto skupaj s prijateljem Boštjanom preživeli nekje visoko, najraje kar na točki, kjer v Sloveniji višje ne gre, torej na Triglavu.

Tjaša, Simona, Boštjan, Gorazd in Aljaž so si zimski vzpon na Triglav zamislili malo drugače. Foto: Tjaša Štanta

Beseda je dala besedo, ideja idejo. Čeprav so se sprva poigravali z idejo, da bi se za pusta našemili v priljubljene risane junake Smrkce, se je Boštjan med spremljanjem oddaje na kanalu Discovery Channel domislil še boljše. Zakaj ne bi bili astronavti?

Foto: Tjaša Štanta

Res, zakaj ne? Opremili so se z belimi oblekami iz PVC materiala, ki ga na primer uporabljamo med pleskanjem stanovanja, obleke polepili s trakovi, čelado pa so sestavili iz dveh polovic stiropora.

V pustno ekipo so povabili še dva prijatelja, prav tako ljubitelja gora in gorskih pustolovščin, Aljaža in Gorazda in pustna avantura se je lahko začela.

V soboto so iz Ljubljane odšli že četrt čez polnoč, ob drugi uri že dosegli Krmo in nekaj čez peto uro stali na Kredarici.

Foto: Tjaša Štanta

Višinske metre so seveda premagovali v pohodniških oblačilih, ustrezno opremljeni s čeladami in derezami. Čelade iz stiropora so ta čas shranili v velike vreče in jih s sponkami pritrdili na nahrbtnike.

Tjaša pravi, da je bil vzpon posvečen tudi njenemu pokojnemu dedku, ki je preminil pred dnevi, in ki bo, kot pravi, nanjo pazil, kjerkoli že bo.

Foto: Tjaša Štanta

Okrog 6. ure zjutraj so se podali proti Triglavu in vrh Očaka dosegli okrog sedme ure. Tam so si nadeli "astronavtska" oblačila, pojedli krofe, kot se za pustno soboto spodobi, se poslikali – ob tej priložnosti se zahvaljujejo prijaznemu mladeniču, ki jih je poslikal na vrhu – ter kar se da hitro, a zelo previdno, sestopili do Triglavskega doma na Kredarici.

Astronavte je ujela tudi kamera na Kredarici. Foto: zajem zaslona

Tjaša pravi, da niso želeli izgubljati časa, saj se je zaradi visokih temperatur sneg hitro začel topiti in izgubljati trdnost, razmere pa so se slabšale iz minute v minuto.

Varnost pa je, kot pravijo, vedno na prvem mestu. Tudi za pusta.

Foto: Tjaša Štanta

Foto: Tjaša Štanta