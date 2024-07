V teh znamenjih se rojevajo najbolj toksični ljudje

Kozorog

Kozorogi slovijo po svoji ambicioznosti, disciplini in odločnosti. Pod to poslovno fasado pa se skriva njihov pravi obraz: so mojstri manipulacije. Kozorogi so znani po tem, da imajo vedno načrt in da so pogosto pripravljeni povleči vse možne poteze, da bi dosegli svoje cilje. Lahko so neverjetno hladni in distancirani, kar jim omogoča, da se osredotočijo na lastne potrebe, ne da bi se ozirali na čustva drugih.

Škorpijon

Na drugem mestu toksičnih oseb so škorpijoni, znani po tem, da so strastni in skrivnostni. So pravi mojstri čustev, a ne na način, kot bi si želeli. Njihova izjemna čustvena inteligenca jim omogoča, da prodrejo v psiho drugih, to sposobnost pa izkoriščajo za nadzor in dominacijo. Škorpijoni so pogosto ljubosumni, posesivni in maščevalni, njihova potreba po nadzoru in moči jih pogosto odvede v manipulacijo.