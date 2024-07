Najbolj dvolični znaki horoskopa, ki jim ne smete zaupati

Dvojčka

Dvojčki so družabni kameleoni, ki se odlično znajdejo v vsakem položaju. Svoje mnenje in stališča spreminjajo glede na to, s kom se pogovarjajo, kar je sposobnost, ki je lahko tako blagoslov kot prekletstvo – odvisno od tega, kako jo uporabljajo.

Škorpijon

Škorpijoni so vladarji skrivnosti in neizrečenih resnic. Imajo nešteto čustvenih slojev in svoja prava čustva pogosto skrivajo za masko hladnosti in ravnodušnosti. Ker jih je težko prebrati, imajo veliko prednost v strateških položajih, obenem pa s tem pri drugih sprožajo sumničavost in nezaupanje.

Ribi

Ribe so znane po svoji fluidnosti in sposobnosti, da se zlijejo z okolico. Ljudje, rojeni v znaku, ki obvladuje domišljijo in fantazijo, so lahko neulovljivi in spremenljivi, pogosto izgubljeni v svojem sanjskem svetu. Neredko izpadejo dvolični, ker se zdi, kot da živijo dvojno življenje – eno v resničnosti, drugo v sanjah.