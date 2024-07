Astrološki znaki, ki si jih ne želite za sostanovalce

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji zapletenosti in spremenljivem razpoloženju. Njihovi energija in neprestana potreba po spremembah lahko povsem izčrpata sostanovalce, ki si želijo miru in stabilnosti. Ker dvojčki pogosto spreminjajo razpoloženje in svoje interese, je njihov življenjski slog povsem kaotičen, mir in zasebnost sostanovalcev pa zmotijo tudi s svojim pestrim družabnim življenjem.

Devica

Device so izjemno pedantne ter imajo glede čistoče in organizacije izjemno visoke standarde. Na prvi pogled se to pri iskanju sostanovalcev zdi kot prednost, toda pretirana kritičnost hitro postane zelo nadležna. Device od ljudi, s katerimi živijo, pričakujejo enak perfekcionizem, kot je njihov. Ko ga ne dobijo, lahko postanejo zelo naporne, saj se pritožujejo zaradi vsake podrobnosti.

Strelec

Strelci so rojeni pustolovci in potrebujejo predvsem svobodo. Čeprav je to lahko pozitivno, se njihova nepredvidljivost pri skupnem življenju lahko izkaže za težavno. Pogosto so neorganizirani in neodgovorni, ko gre za gospodinjske opravke, to pa lahko v skupnih prostorih pripelje do kaosa. Ker obožujejo potovanja, pa se neredko zgodi tudi, da svoje sostanovalce pustijo na cedilu.