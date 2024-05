V teh znamenjih se rodijo najbolj dominantne ženske

Prirojena dominantnost, ki pripelje do vodilnih položajev v družbi, pa naj bo to v poslovnem svetu, družini ali odnosih, je še posebej značilna za ženske, rojene v štirih astroloških znakih.

Lev

Levinje slovijo po svoji karizmi, samozavesti in prirojeni vodstveni sposobnosti. Rade so v središču pozornosti in nezavedno izražajo avtoriteto. Vlada jim sonce, simbol samozavesti in individualnosti, zato levinje v vsaki situaciji pogosto prevzamejo vodilno vlogo. Njihova dominantnost ni le posledica želje po moči, ampak tudi njihovega strastnega, toplega in velikodušnega duha.

Škorpijon

Škorpijonke so znane po svoji intenzivnosti, strasti in izjemni čustveni globini. Imajo izrazit smisel za strateško načrtovanje in se pogosto znajdejo v situacijah, ko zablestijo s svojo ostroumnostjo in odločnostjo. Dominantnost jim daje njihova sposobnost, da vidijo, kaj se skriva pod površjem, s tem pa imajo prednost v mnogih življenjskih situacijah, tako v karieri kot ljubezni.

Kozorog

Kozoroginje predstavljajo vrhunec praktičnosti, odgovornosti in ambicioznosti. Sposobnost upravljanja in organizacije jim je prirojena, zato v karieri pogosto zasedejo visoke položaje. Njihova dominantnost izvira iz perfekcionizma in potrebe po nadzoru, pa tudi sposobnosti, da si zadajo in tudi dosežejo visoke cilje. Vodi jih Saturn, simbol discipline, zato so pri uresničevanju svojih ambicij neuklonljive.

Oven

Ovnice so energične, zelo neodvisne in vedno pripravljene prevzeti pobudo. Imajo močno voljo in so zelo odločne, zato so rojene vodje. Kot prvi znak zodiaka poosebljajo začetek in akcijo, kar pojasnjuje, zakaj so vedno pripravljene prevzeti vodenje, zagnati nove projekte in zakaj imajo vedno nove ideje. Njihova dominantnost odraža njihovo neposrednost in iskrenost, pa tudi željo, da bi bile prve v vsem, kar počnejo.