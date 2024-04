Najpogumnejše ženske so rojene v teh dveh znamenjih

Oven

Ženske, rojene v znamenju ovna, imajo neustrašnost prirojeno. Njihov planet Mars jim daje neizčrpno energijo, vodi pa jih nezavedna želja, da bi bile prve ne glede na izzive, ki jim stojijo na poti. Te ženske so naravne vodje, ki so se pripravljene spoprijeti s kakršnokoli oviro, pri čemer jih vodita trdna volja in odločnost. So pogumne, impulzivne, vedno pripravljene na akcijo in se ne bojijo tvegati. So tudi izjemno tekmovalne, zaradi česar vedno premikajo meje in se želijo dokazati na vseh področjih življenja.

Škorpijon

Škorpijon je znak, ki pooseblja skrivnosti in preporod, ženske, rojene v tem znamenju, pa so znane po intenzivnem in strastnem duhu. So neustrašne, ker so se sposobne čustveno povezati z najbolj intenzivnimi izkušnjami. So izjemno močne, življenjske preizkušnje, ki bi marsikoga zlomile, one vidijo kot priložnost za transformacijo in rast. So mojstrice regeneracije, zaradi česar znajo ponovno zrasti tudi iz najtežjih situacij, zaradi tega pa jih prav nič ne more ustaviti.