Ti pari horoskopa se sprva ne prenašajo, a so popolni drug za drugega

Oven in rak

Oven slovi po svoji energičnosti, strasti in odločnosti, rak pa je občutljiv, intuitiven in pogosto zadržan. Na prvi pogled njune življenjske prioritete niso skladne, a prav te razlike v njunem odnosu ustvarijo ravnovesje. Oven raku pomaga, da se osvobodi svojih negotovosti in se odpre novim izzivom, rak pa ovna nauči potrpežljivosti ter globokega čustvenega povezovanja.

Bik in dvojčka

Bik obožuje stabilnost in rutino, avanturisti dvojčki pa si želijo neprestanih sprememb in vznemirjenja. Njuni različni življenjski perspektivi lahko sprva sprožita nesoglasja, ko pa se bolje spoznata, ugotovita, da se medsebojno dopolnjujeta. Bik v tem odnosu skrbi za varnost in doslednost, dvojček prinese svežino in zabavo, skupaj pa ustvarita okolje, v katerem oba napredujeta.

Lev in škorpijon

Lev je dramatičen in je rad v središču pozornosti, medtem ko je škorpijon intenziven in skrivnosten. Čeprav lahko med njima sprva pride do spopada egov, ju njuna močna kemija hitro ponovno poveže. Lev ceni škorpijonovo strast, škorpijon pa obožuje levovo moč in samozavest. Njun odnos praviloma temelji na globokem spoštovanju in vzajemni strasti.

Strelec in devica

Strelec obožuje svobodo in spontanost, devica pa je pragmatična in osredotočena na podrobnosti. Čeprav se na prvi pogled zdita kot popolni nasprotji, strelec v življenje device prinese občutek pustolovščine, medtem ko devica strelca usmerja in mu pomaga uresničiti cilje. Njun odnos je praviloma poln medsebojnega učenja in osebnostne rasti.

Vodnar in kozorog

Vodnar je vizionar, ki ves čas išče nekaj novega, medtem ko je kozorog praktičen in discipliniran. Na začetku se razlike v njunih življenjskih pristopih zdijo kot nepremostljiva prepreka, a se sčasoma naučita, kako ceniti tisto, v čemer se razlikujeta. Kozorog vodnarju nudi strukturo, ki mu manjka, medtem ko vodnar v odnos prinese sveže ideje in navdih.