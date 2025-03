Tem znakom horoskopa lahko zaupate tudi najtemnejše skrivnosti

Škorpijon

Če zna kdo dobro skrivati skrivnosti, so to škorpijoni. Tudi sami so skrivnostni, polni skritih misli in občutkov, zato vedo, kako pomembno je pri sebi obdržati tisto, kar jim je kdo zaupal. Njihova predanost nima meja in ko jim nekdo zaupa, to vidijo kot nekaj svetega. Škorpijoni bodo vaše skrivnosti odnesli s seboj v grob.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji resnosti in občutku odgovornosti, v to pa je vključeno tudi varovanje zaupnih informacij. Nikoli ne razkrivajo skrivnosti, ki so jim jih zaupali drugi, ne opravljajo in tajnih informacij ne uporabljajo v lastno korist. Uprejo se vsakemu pritisku in če jim nekaj poveste zaupno, ste lahko prepričani, da bo to ostalo skrito.

Ribi

Čeprav ribe veljajo za nepopravljive sanjače, so zaradi svoje čustvene narave idealni varuhi skrivnosti. To so ljudje, ki razumejo bolečino, strahove in negotovosti drugih, saj so globoko v stiku s svojimi, in zato ne bi nikoli izkoristili vaše ranljivosti, ko jim zaupate skrivnost. Ribe bodo vse, kar jim poveste, skrile v sebi.