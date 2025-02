S temi znaki horoskopa je najtežje biti v zvezi

Nekatera nebesna znamenja so znana po tem, da so pravi izziv za svoje partnerje, res pa je, da ljubezen z njimi ni nikoli dolgočasna.

Devica

Device v življenju analizirajo vse, tudi ljubezen, in ne iščejo partnerja, temveč popolnega partnerja. V zvezi so pozorne, predane in vedno želijo, da je vse, "kot mora biti". Težava pa nastane, ko začnejo preveč analizirati vsako podrobnost, opažati vsako malenkost in kritizirati, ko nekaj ne gre po načrtu. Od partnerja pričakujejo trud, organiziranost in jasno izražanje čustev, če pa se izkažete na njihovem "testu kakovosti", dobite neverjetno skrbnega partnerja.

Škorpijon

Zveza s škorpijonom ni nikoli običajna - ali so stoodstotno predani ali pa jih ne zanimate. Prav ta njihova intenzivnost pa lahko postane precej naporna. Od vas bodo zahtevali globoko čustveno povezanost, popolno zaupanje in iskrenost v vsakem trenutku, če pa začutijo kakršnokoli negotovost ali neiskrenost, lahko postanejo posesivni in hudo ljubosumni. Če pa jih ljubite na pravi način, bodo oni vas ljubili še močneje - strastno, predano in z brezpogojno podporo.

Lev

Levi ne iščejo le ljubezni, ampak hočejo biti oboževani. Od svojega partnerja pričakujejo pozornost, pohvale in občudovanje, če tega ne dobijo, pa se lahko počutijo zanemarjene. Čeprav je njihov ego velik, pa so tudi neverjetno velikodušni partnerji, ki vam bodo zagotavljali ljubezen, podporo in luksuzno količino romantike. A da bi osvojili leva, morate znati igrati njihovo igro - levi hočejo biti v središču pozornosti in si želijo partnerja, ki jih bo brez zadržkov občudoval.