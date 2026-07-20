Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
16.34

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
horoskop horoskop horoskop dvojčka horoskop tehtnica horoskop strelec astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 16.34

42 minut

Največ prijateljev imajo ti znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
prijateljice | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje preprosto vstopijo v prostor in takoj najdejo skupni jezik z vsemi prisotnimi. So tisti priljubljeni posamezniki, ki imajo vedno polne koledarje družabnih dogodkov, njihov telefon pa neprestano brni od novih sporočil. Astrologi so prepričani, da predvsem trije znaki horoskopa zaradi svoje odprtosti in karizme najlažje navezujejo stike ter imajo v svojem življenju največ prijateljev.

Dvojčka

Dvojčki so absolutni prvaki v tkanju novih poznanstev. Kot zračno znamenje, ki mu vlada radovedni Merkur, imajo prirojeno komunikativnost in lahko klepetajo z vsakim, od neznanca v vrsti za kavo do direktorja podjetja. Njihov krog prijateljev je ogromen, ker so zabavni, prilagodljivi in vedno polni svežih idej za druženje. Ljudje se radi zadržujejo v njihovi bližini, saj z dvojčki nikoli ni dolgčas, njihova lahkotna energija pa hitro osvoji vsako družbo.

Tehtnica

Tehtnice so naravni diplomati zodiaka, ki jim vlada Venera, planet povezovanja in harmonije. Njihov glavni cilj je ustvarjanje prijetnega vzdušja, zato se v družbi vedno trudijo, da se vsi počutijo sprejete in slišane. Imajo izjemen občutek za ljudi, so odlični poslušalci in se izogibajo konfliktom, zaradi česar jih imajo vsi radi. Njihova mreža prijateljev je izjemno široka, saj tehtnice z lahkoto vzdržujejo stike z najrazličnejšimi skupinami ljudi in delujejo kot lepilo, ki drži družbo skupaj.

Strelec

Strelci so večni optimisti in avanturisti, ki s svojo pozitivno energijo privabljajo ljudi kot magnet. Ker obožujejo potovanja, raziskovanje in spoznavanje novih kultur, si prijatelje najdejo na vsakem koraku, ne glede na to, kje na svetu so. So izjemno radodarni, zabavni in vedno pripravljeni na akcijo, zato jih ljudje z veseljem vabijo v svojo družbo. Okolica jih obožuje, saj strelci v življenja svojih prijateljev vedno prinašajo smeh, pustolovščine in občutek svobode.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, turistka, telefon
Trendi Ti znaki horoskopa nimajo občutka za orientacijo in se vedno izgubijo
otrok, pomlad, poletje
Trendi Astrologi trdijo, da se najbolj pridni otroci rodijo v teh znakih horoskopa
ženska, dekle, poletje, morje
Trendi V samskem življenju najbolj uživajo ti znaki horoskopa
horoskop horoskop horoskop dvojčka horoskop tehtnica horoskop strelec astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.