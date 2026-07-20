Največ prijateljev imajo ti znaki horoskopa

Nekateri ljudje preprosto vstopijo v prostor in takoj najdejo skupni jezik z vsemi prisotnimi. So tisti priljubljeni posamezniki, ki imajo vedno polne koledarje družabnih dogodkov, njihov telefon pa neprestano brni od novih sporočil. Astrologi so prepričani, da predvsem trije znaki horoskopa zaradi svoje odprtosti in karizme najlažje navezujejo stike ter imajo v svojem življenju največ prijateljev.

Dvojčka

Dvojčki so absolutni prvaki v tkanju novih poznanstev. Kot zračno znamenje, ki mu vlada radovedni Merkur, imajo prirojeno komunikativnost in lahko klepetajo z vsakim, od neznanca v vrsti za kavo do direktorja podjetja. Njihov krog prijateljev je ogromen, ker so zabavni, prilagodljivi in vedno polni svežih idej za druženje. Ljudje se radi zadržujejo v njihovi bližini, saj z dvojčki nikoli ni dolgčas, njihova lahkotna energija pa hitro osvoji vsako družbo.

Tehtnica

Tehtnice so naravni diplomati zodiaka, ki jim vlada Venera, planet povezovanja in harmonije. Njihov glavni cilj je ustvarjanje prijetnega vzdušja, zato se v družbi vedno trudijo, da se vsi počutijo sprejete in slišane. Imajo izjemen občutek za ljudi, so odlični poslušalci in se izogibajo konfliktom, zaradi česar jih imajo vsi radi. Njihova mreža prijateljev je izjemno široka, saj tehtnice z lahkoto vzdržujejo stike z najrazličnejšimi skupinami ljudi in delujejo kot lepilo, ki drži družbo skupaj.

Strelec

Strelci so večni optimisti in avanturisti, ki s svojo pozitivno energijo privabljajo ljudi kot magnet. Ker obožujejo potovanja, raziskovanje in spoznavanje novih kultur, si prijatelje najdejo na vsakem koraku, ne glede na to, kje na svetu so. So izjemno radodarni, zabavni in vedno pripravljeni na akcijo, zato jih ljudje z veseljem vabijo v svojo družbo. Okolica jih obožuje, saj strelci v življenja svojih prijateljev vedno prinašajo smeh, pustolovščine in občutek svobode.