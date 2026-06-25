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Avtor:
Siol.net

Četrtek,
25. 6. 2026,
18.43

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

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Thermometer Blue 0,06

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Natisni članek
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Četrtek, 25. 6. 2026, 18.43

1 ura, 27 minut

Ti znaki horoskopa nimajo občutka za orientacijo in se vedno izgubijo

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
ženska, turistka, telefon | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ali spadate med tiste ljudi, ki morajo uporabiti navigacijo celo za pot do lokalne trgovine? Ali pa morda poznate nekoga, ki v nakupovalnem središču redno pozabi, kje je parkiral avto? Medtem ko imajo nekateri v glavi vgrajen brezhiben GPS, se drugi zanašajo na čisto srečo in prijaznost mimoidočih. Astrologija pravi, da občutek za prostor in smer ni naključen. Nekatera nebesna znamenja so zaradi svojih osebnostnih lastnosti nagnjena k temu, da vsakič zgrešijo pravi odcep.

Ribi

Če bi morali izbrati kralja ali kraljico zgrešenih smeri, so to zagotovo ribe, ki večino časa preživijo v svojih mislih, sanjarjenju in analiziranju globokih življenjskih vprašanj. Zanje je fizični svet včasih preveč tog, čas in prostor pa sta relativna pojma. Ko vozijo ali hodijo, pogosto sploh ne opazujejo okolice, stavb ali prometnih znakov, ampak v glavi vrtijo svoje filme. Izgubijo se celo v lastnem rojstnem mestu ali stavbi, kjer so bile že stokrat. Njihov notranji GPS je na popolnoma drugih frekvencah.

Strelec

Strelci obožujejo potovanja in raziskovanje novih krajev, kar je precej ironično, saj imajo katastrofalno orientacijo. Kot ognjeno znamenje, polno entuziazma, vedno hitijo naprej, ne da bi preverili, kam sploh gredo. Preveč so zaposleni z gledanjem v daljavo in občudovanjem pokrajine, da bi opazili ključne oznake na poti. Poleg tega so izjemno samozavestni: prepričani so, da poznajo pot, zato bodo raje trmasto hodili pol ure v napačno smer, kot pa priznali, da nimajo pojma, kje so.

Dvojčka

Dvojčki so zračno znamenje, ki mu vlada Merkur, planet komunikacije. Njihov um deluje s svetlobno hitrostjo, kar pomeni, da jim pozornost neprestano beži s predmeta na predmet. Prav to pa je njihov največji sovražnik pri iskanju prave poti. Med vožnjo ali hojo namreč počnejo deset stvari hkrati. Govorijo po telefonu, spreminjajo radijsko postajo, opazujejo zanimive grafite in klepetajo s sopotnikom. V vsem tem kaosu informacij je odcep za avtocesto zadnja stvar, ki jo opazijo.

Preverite svoj današnji horoskop.

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