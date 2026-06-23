V samskem življenju najbolj uživajo ti znaki horoskopa

Medtem ko marsikdo sanja o veliki ljubezni, ki traja večno, pa obstajajo tudi ljudje, ki jim je lastna svoboda prav toliko, če ne celo bolj pomembna kot ljubezenski odnos. Samostojnost še posebej cenijo štirje znaki horoskopa.

Vodnar

Vodnarji bolj kot vse na svetu cenijo svobodo. Radi imajo dovolj prostora za svoje interese, prijatelje in zamisli ter ne prenašajo občutka, da jih nekdo ali nekaj omejuje. Ko so v zvezi, potrebujejo ogromno razumevanja in medsebojnega spoštovanja. Če začutijo pretiran nadzor ali pritisk, se začnejo hitro oddaljevati. Mnogi vodnarji so zato prepričani, da jim samski stan omogoča več miru.

Strelec

Strelci so znani po svojem pustolovskem duhu in ljubezni do novih doživetij. Radi potujejo, spoznavajo ljudi in raziskujejo možnosti, ki jim jih nudi življenje, zato se jim včasih zdi, da bi jih resna zveza ovirala. Ne prenašajo rutine in vsakodnevne predvidljivosti. Če jih odnos začne omejevati ali postane preveč zahteven, začnejo hrepeneti po prostoru in svobodi, ki jo nudi samsko življenje.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo raznolikost in spremembe, njihova radovednost pa jih vodi k novim doživetjem in poznanstvom, zaradi česar jih dolge zveze začnejo hitro utrujati. Radi imajo možnost spontanih odločitev in spreminjanja načrtov. Zdi se jim, da imajo kot samski več prostora za raziskovanje lastnih interesov, spoznavanje novih ljudi, osebnostno rast in predvsem zabavo.

Devica

Device imajo pri odnosih zelo visoke kriterije. V zveze ne vstopajo zlahka in pozorno ocenijo ljudi, ki jih spustijo v svoje življenje, zato jim ni težko daljšega obdobja preživeti brez partnerja. Rade imajo organiziranost, mir in nadzor nad lastnim vsakdanom, dramatični in negotovi odnosi pa jih izčrpajo. Prav zato se jim zdi, da je bolj prijetno biti sam kot pa v odnosu, ki bi jim povzročal stres.