Astrologi razkrivajo, kakšne prijatelje potrebuje vaš znak horoskopa

Nekateri ljudje si prijatelje izbirajo glede na skupne interese, drugi iščejo občutek varnosti, tretji pa želijo nekoga, ki jih navdihuje. Astrologija razkriva, da ima vsako astrološko znamenje povsem svoj način prepoznavanja ljudi, ki si jih želi blizu. Medtem ko nekateri cenijo zvestobo in stabilnost, drugi stavijo na svobodo, humor in dobro energijo.

Oven

Ovni imajo radi prijatelje, ki so aktivni, iskreni in vedno pripravljeni na nove izzive. Privlačijo jih ljudje z lastnim mnenjem, ki se ne bojijo pokazati svojega značaja. Pretirana pasivnost in odnosi brez prave energije jih hitro odvrnejo.

Bik

Biki v svojo bližino ne spustijo kar vsakogar. Ključno jim je, da je prijatelj zanesljiv, stabilen in iskren. Ko nekomu enkrat zaupajo, so pripravljeni prijateljstvo vzdrževati leta in biti trdna opora v najtežjih trenutkih.

Dvojčka

Dvojčke privlačijo ljudje, s katerimi se lahko pogovarjajo o čisto vsem. Občudujejo duhovite, radovedne in odprte ljudi, ki jih mentalno stimulirajo. Dolgčas je njihov največji sovražnik, zato cenijo prijatelje, ki prinašajo sveže ideje.

Rak

Raki si izbirajo prijatelje, ob katerih se počutijo varne in sprejete. Pomembni so jim bližina, razumevanje in občutek, da se lahko na nekoga zares zanesejo. Površinski odnosi jih preprosto ne zanimajo.

Lev

Levi cenijo prijatelje, ki jih podpirajo, a hkrati občudujejo tiste z močno lastno osebnostjo. Privlačijo jih samozavestni, zabavni in srčni ljudje, s katerimi lahko delijo lepe življenjske trenutke.

Devica

Device svoj krog prijateljev izbirajo zelo previdno. Pozorno bodo opazovale vedenje, iskrenost in odnos do drugih. Najbolj cenijo odgovorne osebe, ki vedno držijo svojo besedo.

Tehtnica

Tehtnice imajo rade prijatelje, ob katerih se počutijo sproščeno in povezano. Privlačijo jih prijazni, kulturni in tolerantni ljudje, ki znajo vzdrževati ravnovesje v prijateljskem odnosu.

Škorpijon

Škorpijoni ne sklepajo tesnih prijateljstev na vsakem koraku. Potrebujejo čas, da nekomu zaupajo, ko pa nekoga sprejmejo, je njihova zvestoba neomajna. Najbolj cenijo popolno iskrenost in čustveno globino.

Strelec

Strelci si izbirajo prijatelje, ki jih navdihujejo in s katerimi lahko raziskujejo svet. Privlačijo jih optimistični ljudje, ki spoštujejo njihovo močno potrebo po svobodi.

Kozorog

Kozorogi prijateljstva gradijo počasi, a dolgoročno. Radi imajo odgovorne, resne ljudi z jasnimi cilji. Zaupanje in stabilnost sta jim veliko pomembnejša od velikega števila znancev.

Vodnar

Vodnarje privlačijo ljudje, ki razmišljajo drugače. Radi imajo prijatelje, s katerimi lahko delijo nenavadne ideje, razpravljajo o raznolikih temah in ob katerih so lahko popolnoma to, kar so – brez občutka omejevanja.

Ribi

Ribe prijatelje izbirajo glede na globok občutek povezanosti. Pomembne so jim empatija, dobrota in sposobnost, da nekdo resnično razume njihova čustva. Najbolj cenijo odnose, v katerih vlada iskrena medsebojna podpora.