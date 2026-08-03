Tem znakom horoskopa se še letos obeta sprememba naslova

Medtem ko nekateri astrologijo povezujejo predvsem z ljubeznijo in kariero, zvezde močno vplivajo tudi na naš dom in bivalno okolje. Za tri nebesna znamenja se do konca leta obetajo korenite spremembe na področju domovanja, saj jih zvezdni premiki usmerjajo proti novemu začetku pod novo streho.

Bik

Biki ste znani po tem, da obožujete stabilnost in se neradi ločite od znanega okolja, vendar vas bodo planetarni vplivi do konca leta prisilili k premisleku. Čas je za naslednji korak, saj vaš trenutni prostor preprosto ne ustreza več vašim rastočim potrebam in življenjskim ciljem.

Mnogi boste začutili močno željo po večjem udobju, naravi ali preprosto bolj mirnem okolju, kar vas bo spodbudilo k aktivnemu brskanju za novim stanovanjem ali hišo. Morda se bo priložnost pojavila povsem nepričakovano, prek prijateljev ali družine, a ko boste ugledali pravi prostor, ne boste oklevali. Selitev vam bo prinesla tako želeni notranji mir in občutek, da ste si končno ustvarili pravi dom.

Dvojčka

Na dinamiko navajenim znamenjem, kot so dvojčki, bo preostanek leta prinesel hitre in presenetljive odločitve. Vaša radovedna narava in potreba po spremembi se bosta združili z ugodnimi astrološkimi vplivi, kar bo sprožilo verigo dogodkov, ki vas bodo pripeljali do pakiranja škatel.

Razlog za selitev bo pri dvojčkih verjetno povezan z novimi kariernimi priložnostmi, izobraževanjem ali pa željo po življenju v bolj živahnem in dinamičnem okolju. Mnogi boste dobesedno čez noč sprejeli odločitev o menjavi mesta ali celo države. Čeprav se bo na prvi pogled vse odvijalo izjemno hitro, se bo nova lokacija izkazala za popolno podlago za vaš osebni in poklicni razvoj.

Strelec

Strelci že po naravi veljate za največje raziskovalce zodiaka, do konca leta pa bo želja po širjenju obzorij dosegla svoj vrhunec. Obdobje stagnacije je nepreklicno končano, zvezde pa vas bodo spodbudile, da si boste drznili narediti velik skok v neznano.

Za vas selitev ne bo pomenila le menjave ulice, temveč zelo verjetno premik v drugo mesto ali celo tujino. Odločitev bo dozorela organsko, saj boste začutili, da ste prerasli trenutno okolje in da vas drugje čaka boljša kakovost življenja. Nov dom bo postal vaša odskočna deska za nove dogodivščine, hkrati pa boste v novem okolju hitro našli krog ljudi, ki vas bo navdihoval.