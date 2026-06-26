Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Petek,
26. 6. 2026,
20.03

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
horoskop horoskop horoskop tehtnica horoskop bik horoskop devica horoskop kozorog astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Petek, 26. 6. 2026, 20.03

53 minut

Astrologi trdijo, da se najbolj pridni otroci rodijo v teh znakih horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
otrok, pomlad, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Starši se pogosto sprašujejo, kaj vpliva na osebnost njihovega malčka. Je to vzgoja, geni ali morda trenutek, ko je prvič vdihnil zrak? Čeprav ima vsak otrok svoj edinstveni značaj, astrologi pravijo, da so nekatera nebesna znamenja že po naravi bolj umirjena, odgovorna in pripravljena na sodelovanje.

Devica

Če ima vaš otrok v rojstni karti zapisano znamenje device, ste verjetno eden tistih srečnih staršev, ki jim ni treba stokrat ponoviti, naj pospravi svojo sobo. Otroci, rojeni v tem zemeljskem znamenju, imajo prirojen čut za red in čistočo, obožujejo rutino in pravila ter se počutijo najvarneje, ko vedo, kaj sledi. Z veseljem vam bodo pomagali zlagati perilo ali razvrščati igrače po barvah. So izjemno pozorni, poslušni ter imajo prirojeno željo, da ugodijo staršem in učiteljem.

Kozorog

Kozorogi so znani kot najbolj resni in odgovorni otroci v celotnem zodiaku. Včasih se zdi, da so se že rodili z načrtom za prihodnost in kovčkom, polnim modrosti. Že od mladih nog imajo močan notranji čut za dolžnost. Radi imajo pohvale za svoj trud, zato bodo šolske naloge vedno opravili pravočasno, pogosto še preden jih sploh opomnite. Če jim razložite, zakaj nečesa ne smejo storiti, bodo to logiko sprejeli veliko hitreje kot njihovi vrstniki. So steber zanesljivosti v družini.

Bik

Biki v dom prinašajo neverjeten mir. Kot zemeljsko znamenje so izjemno stabilni, prizemljeni in se neradi zapletajo v nepotrebne drame ali trmaste izpade, razen če resnično motite njihov mir. Mali biki preprosto obožujejo udobje in harmonijo. Ker ne marajo konfliktov, bodo raje ubogali kot pa tvegali glasne prepire ali kazni. So izjemno potrpežljivi in vztrajni. Ko se lotijo sestavljanja kock ali ustvarjanja, lahko ure in ure mirno sedijo na mestu. Poleg tega so zelo ljubeči in topli.

Tehtnica

Tehtnice so otroci, ki so vedno pripravljeni na kompromis in deljenje igrač z drugimi. Vlada jim Venera, kar pomeni, da sta jim prijaznost in bonton položena v zibelko. Tehtnice imajo naraven odpor do kakršnihkoli sporov. Storile bodo vse, da bodo ohranile mir v hiši in risale nasmehe na obraze staršev. So vljudne, radi sodelujejo in se prilagajajo družinski dinamiki. V šoli in vrtcu so pogosto vzorčni primeri lepega vedenja, saj se nagonsko držijo družbenih pravil.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle
Trendi Najbolj sočutni ljudje se rodijo v teh nebesnih znamenjih
poslovna ženska
Trendi Ti znaki horoskopa ves čas zahtevajo povišico, tudi če si je ne zaslužijo
prijateljici
Trendi Ti znaki horoskopa se ves čas vtikajo v življenja drugih
horoskop horoskop horoskop tehtnica horoskop bik horoskop devica horoskop kozorog astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.