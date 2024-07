Horoskop: kaj vam ta teden prinaša v ljubezni?

Oven

Začetek tedna bo nadvse naporen, saj boste na ramenih nosili težko breme, ki se ga kar ne boste mogli znebiti. Morda se vam bo celo zdelo, da vsak dan postaja večje in večje in vam jemlje vedno več energije. K sreči pa vam ga bo, najkasneje do sredine tedna, uspelo odpraviti in kar naenkrat se boste počutili neprimerljivo bolje. Končno se boste lahko posvetili tudi drugim zadevam, začeli pa boste v službi. V začetku tedna vas bo razočaranje na ljubezenskem področju postavilo na realna tla, vendar se vam izboljšanje obeta že v drugi polovici, zato potrpežljivost ne bo odveč. Bolj ko se boste sposobni vživeti v čustva drugih ljudi, hitreje boste zgladili nesoglasja. Pri samskih se zelo verjetno lahko zgodi, da se bo slab začetek v sredini tedna nadvse ugodno razpletel.

Bik

V tem tednu boste v resnični prednosti, česar nikar ne zanemarite. Še posebej na poslovnem področju se lahko prebijete skozi težavne ovire, ki vam bodo odprle nova vrata. Morda boste tudi spremenili pogled na neko situacijo, ki se bo verjetno navezovala na zasebno ali čustveno področje. V ljubezni ne kaže na kakšne večje spremembe. Vezani boste vsaj za nekaj časa rešili težave, ki so se pojavile, samski pa boste ves čas namenili prijateljem, saj se boste v njihovi družbi počutili naravnost odlično. Računov ne boste polagali nikomur razen sebi. Nič vas ne bo obremenjevalo, niti čustveno niti psihološko. Hitro se boste vzburili, čeprav boste drugače zelo močni in čvrsti.

Dvojčka

V tem tednu se ne boste ustrašili nalog, pred katerimi se boste znašli. Imeli boste ogromno volje, še sami ne boste vedeli, od kje vam vsa ta motivacija. Čeprav bo na začetku kazalo dobro, pa se kljub temu ne boste mogli izogniti določenim težavam. Že konec tedna pa lahko pričakujete ponudbo, ki vas ne bo pustila ravnodušne. Lahko pričakujete tudi klic iz tujine, morda od sorodnika, ali pa boste prejeli novico. Če bo nekdo potreboval pomoč, nikar ne zapravljajte časa. Na ljubezenskem področju za zdaj še ne kaže na kakšne večje spremembe. Imate pa prave energije, če si želite utrditi in izboljšati obstoječe čustvene povezave, pa naj bodo to trajna ljubezen, prijateljstvo ali zgolj simpatija.

Rak

Težavam v tem tednu kar ne bo videti konca. Težko se boste soočali z vsem, kar se bo dogajalo tako na zasebnem kot poslovnem področju. Vse vas utegne tako izmučiti, da boste morali preživeti kakšen dan v postelji. Dogajanje pri vas ne bo prav nič umirjeno, vendar si kljub temu lahko kmalu obetate izboljšanje. Naučite se postavljati meje in ne mislite, da morate vedno vse držati v svojih rokah. Ne morete imeti popolnega nadzora nad potekom dogodkov, predvsem pa ne nad osebami. Ravno takšen pristop bo v tem tednu nujno potreben tudi v ljubezni, saj se vam na partnerskem področju obeta kar nekaj pretresov. V kolikor ne boste pazili na besede, utegnete najdražjo osebo hitro prizadeti. Raje dvakrat premislite, preden karkoli izrečete.

Lev

Ta teden se boste osredotočili na finance, kjer stanje ne bo ravno bleščeče, vendar tudi kritično ne. Razmišljajte o dodatnem zaslužku. Vse, kar potrebujete, je dober nasvet, zato se pogovorite z osebo, ki se na to področje spozna in ji zaupate. Stanje se bo v kratkem času izboljšalo. V sredini tedna se ne boste mogli izogniti razmišljanju o svoji karieri. Odločali se boste, kam se usmeriti. Svet je velik in vam ponuja ogromno priložnosti. Ne zamudite jih samo zato, ker ne verjamete vase. Samozavest je ključna na poti do uspeha. V ljubezni boste delovali manj dostopno. Če ste v zvezi, se bo partner nad tem pogosto pritoževal, vendar bo pri vas naletel na gluha ušesa. Če ste samski, bo to lahko povzročilo korak nazaj pri spoznavanju. Težko bo uganiti, kaj si želite.

Devica

Denarne težave utegnejo v tem tednu biti vaša prioriteta. Osredotočite se na poti, ki bi vas pripeljale do dodatnega zaslužka, saj bi vam prišel še kako prav. Četudi se boste morali zato odreči prostemu času, se žrtvujte in kmalu bo bolje. V službi si boste na vso moč želeli spremembe delovnega mesta oziroma napredovanja, vendar se bo zdelo, da se vam zapirajo vse poti. Ne izgubite upanja, saj veste, da vsaka stvar zahteva svoj čas. Z vztrajnostjo in potrpežljivostjo boste povzročili pravi čudež, le verjemite. Z ljubeznijo v tem tednu ne bo težav, kakšnih večjih napredkov pa tudi ne. Največ težav vam bodo povzročale negativne misli, ki vas bodo zasledovale. Pomagalo vam bo, če se potrudite za več optimizma in boljšo komunikacijo z ljubljeno osebo.

Tehtnica

V tednu, ki je pred vami, nikar ne pozabite na vaše najbližje. Še posebej, če se vam v krogu družine obeta kakšno praznovanje ali podoben dogodek, glejte, da ne boste stisnili repa med noge. Oseba bi vam namreč utegnila precej zameriti. Na zasebnem področju se boste soočili s spremembo, ki vam bo nadvse ugajala, saj ste si je že dolgo želeli. Uživajte v vsem, kar vam prinaša življenje, in ne pozabite izkazovati hvaležnosti za vse, kar imate. Če v začetku tedna še ne boste vedeli, kako rešiti nastalo situacijo na ljubezenskem področju, ne skrbite. Verjemite, da boste v pravem trenutku našli rešitev ali pa se bo vse rešilo samo od sebe. Pomembno je le, da ohranite optimizem in se ne predajate negativnim mislim. Saj veste, da ste to, kar mislite, zato pazite, kaj se vam podi po glavi. Vezani, s partnerjem se za konec tedna odpravita nekam, kjer se boste temeljito sprostila.

Škorpijon

V tem tednu boste večkrat zasanjani in razmišljali, kam vas vodijo življenjske poti, po katerih stopate. Morda nad vsem ne boste najbolj navdušeni in zadovoljni z rezultati, vendar se morate zavedati, da ste vedno na pravem mestu. Ne mislite, da bi v tem trenutku morali biti nekje drugje ali pa početi nekaj drugega. Vse, kar se dogaja, se mora dogajati in je za nekaj dobro, četudi morda tega še ne vidite. Pomembno je, da vztrajate in ste potrpežljivi. Vezanim se bodo še vedno pojavljale težave, ki vam že dolgo ne dajo miru. Čas je, da se s partnerjem resno pogovorita in jih skušata na vsak način odpraviti. V nasprotnem primeru se bo med vama nakopičilo še več zamer, ki bodo vedno bolj razjedale vajin odnos. Samskim pa se že konec tedna obeta sprememba, ki vas ne bo pustila ravnodušne. Morda vam določena oseba pošteno zmeša glavo. V vsakem primeru bo dogajanje pestro.

Strelec

Razlog za vaše slabo razpoloženje se skriva na čustvenem področju, saj vam tu situacija v zadnjem času nikakor ni naklonjena. Pravzaprav se vam zdi, da se vse odvija ravno obratno, kot si želite. Ta teden vas bo spodbudil, da pobrskate globoko po svoji notranjosti in spoznate stare in preživete vzorce, ki vas vedno znova pripeljejo do istih težav. Prej ko se boste soočili sami s sabo in razumeli razlog za vaše delovanje, prej boste pripravljeni na novo življenje. S financami v teh dneh delajte preudarno, saj boste nagnjeni k naivnosti. V ljubezni se ne bo vse odvijalo, kot bi si želeli, vendar se ne pustite zmesti. Ne pozabite, da ste pomembni le vi. Najprej morate osrečiti sebe, šele nato lahko osrečite tudi druge. V obstoječih zvezah se boste morali potruditi, da si boste ustvarili romantične priložnosti. Samski boste čakanje na pravega znali dobro izkoristiti zase in za svoj osebnostni razvoj.

Kozorog

Morda bi bilo bolje, da ne zaupate človeku, ki vas je že pustil na cedilu. Odločitev je sicer vaša, vendar pazite, kaj počnete. Morda vse ni tako nedolžno, kot se zdi, zato si vzemite čas in poglejte v ozadje dogajanja, osebo pa za zdaj še držite na razdalji. V službi boste imeli v prihajajočih dneh ogromno dela, kar vam bo vzelo tudi večino energije. Še bolj kot delo pa bo naporen določen sodelavec. Nenehno vam bo nasprotoval, velikokrat se vam bo zdelo, da zgolj iz principa. Morda bi bilo najbolje, da se sploh ne menite zanj, ampak le odločno nadaljujete svojo pot. Čaka vas precej umirjen teden, ko boste vse svoj dragoceni prosti čas lahko namenili zasebnim zadevam. Vezani boste morali še posebej na partnerskem področju sprejeti kup odločitev, s katerimi že dolgo zavlačujete, samski pa se boste lahko predajali brezskrbnemu druženju. Tisti, ki ste ravno na začetku partnerske zveze, boste uživali v objemu najdražjega.

Vodnar

V službi ne bo prav nič dolgočasno, čeprav ste si morda obetali miren teden. Dela boste imeli čez glavo, poleg tega pa se kažejo tudi napetosti v kolektivu. Pazite, kaj govorite, predvsem pa, komu zaupate, saj morda oseba, ki se izdaja za vašega prijatelja, to ni! Vedite, da bo prej ali slej na dan prišla vsaka resnica, zato se ji ne bo mogel nihče skriti. V prvi polovici tedna boste veliko časa namenili svojemu zasebnemu in čustvenem področju, ki potrebujeta svežino. Če še kar vztrajate v zvezi, ki se je popolnoma ohladila, je čas, da odnehate. Vedite, da vas sreča čaka drugje, ne glede na to, kako težko vam je to v tem trenutku sprejeti. Svoje potrebe boste kot vedno postavljali na prvo mesto. Čustva zelo neradi poklanjate. Ste zelo fatalni in izžarevate posebno privlačnost ter mamite partnerje, da se vam približajo, a le na lastno tveganje.

Ribi

Vse bo teklo kot po maslu. Čeprav boste še v prvih dneh tedna polni pomislekov, boste zelo hitro ugotovili, da so popolnoma neutemeljeni. Dolgo ste se pripravljali na dogajanje in zdaj se boste lahko izrazili v pravem pomenu besede. Če to velja za poslovno področje, pa na žalost ne bo vse tako veselo v zasebnosti. Čaka vas sreča na zasebnem področju. Vezani boste uživali v objemu partnerja in uživali v skupnem življenju in z družino. Tisti, ki si je še niste ustvarili, boste morda začeli kovati skupno prihodnost. Ta teden je več kot primeren čas za spremembe, zato nikar ne zapravljajte časa. V ljubezni boste zelo romantični in odkrito boste kazali svoja čustva. Privlačili vas bodo popolni partnerji in to jim boste tudi jasno povedali. Radi imate nadzor nad situacijo, predvsem ženske bodo privlačili močni moški, ki bodo ugodili vsem vašim pravljičnim željam.

