Moški, rojeni v teh znakih, so največji mamini sinčki

Nekateri moški so s svojimi materami še posebej močno povezani in se jim je težko popolnoma osamosvojiti. Največkrat so rojeni v enem od teh treh nebesnih znamenj.

Rak

Raki so znani po svoji globoki čustveni povezanosti z družino, še posebej s svojo mamo. Vlada jim Mesec, planet čustev in instinkta, zato so izjemno občutljivi in skrbni. Ker potrebujejo čustveno varnost, so pogosto navezani na svojo mamo, ki jim nudi tolažbo in stabilnost.

Za rake je mama simbol čustvene podpore in varnosti, zaradi katere se počutijo ljubljene in zaščitene. Ker so tako občutljivi, se tudi kot odrasli težko ločijo od materine skrbi. Ker so z njo tako zelo povezani, pa pogosto težko sami sprejemajo odločitve in se osamosvojijo.

Devica

Device so analitične in praktične ter v življenju nadvse cenijo red. Vlada jim Merkur, planet komunikacije in intelekta, zaradi česar se za nasvete in smernice pogosto zatečejo k svojim materam, ker cenijo njihov vpogled in izkušnje. Ta povezanost običajno traja vse življenje, ker svoje matere vidijo kot vir modrosti in podpore.

Moški, rojeni v znamenju device, potrebujejo popolnost in varnost, njihova mama pa jim pogosto nudi prav to. Ko odraščajo, se zanašajo na materine nasvete in smernice, tesen odnos z materjo pa ohranijo tudi v odraslosti, saj jim nudi stabilnost. Čeprav so device zelo sposobne in neodvisne, se težko povsem ločijo od svoje mame.

Ribi

Ribe slovijo po intuitivnosti, občutljivosti in domišljiji. Vlada jim Neptun, planet sanj in duhovnosti, zato so moški, rojeni v tem znamenju, močno povezani s svojimi materami, ki jim nudijo čustveno podporo in razumevanje. Ta povezava pogosto traja vse življenje, ker ribe cenijo materino vlogo v oblikovanju njihove čustvene zavesti.

Moški, rojeni v znamenju rib, so zelo občutljivi, od svoje matere pa dobijo razumevanje, ki ga potrebujejo. Med odraščanjem se opirajo na materino ljubezen in vodenje, da bi tako premagali čustvene izzive. Kot odrasli pa še vedno potrebujejo materino podporo in nasvete, ker se tako počutijo bolj varne in zaščitene.