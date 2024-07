Najhujše tašče se rojevajo v teh dveh znamenjih

Škorpijon

Škorpijoni veljajo za intenzivne in strastne ljudi, ki imajo radi vse pod nadzorom. Ker jim vlada Pluton, planet moči in transformacije, pogosto manipulirajo s situacijami, da bi dosegli svoje cilje. V tem znamenju rojene tašče so do svojih otrok izjemno zaščitniške, zato gredo pogosto čez mejo in se vpletajo v zasebnost svojih snah in zetov.

Tašče škorpijonke želijo zagotoviti, da bodo njihove hčerke oziroma sinovi dobili vse najboljše, a to pogosto počnejo preračunljivo in manipulatorsko, pri čemer nadzorujejo in analizirajo vsako potezo snahe oziroma zeta. Če se jim zazdi, da nekaj ni prav, se ne zadržujejo in skušajo situacijo obrniti v svojo korist. Ta nagnjenost k nadzoru in prevladi pa pogosto pripelje do prepirov v družini.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji ambicioznosti, disciplini in nagnjenosti k nadzoru. Vlada jim Saturn, planet discipline in omejitev, zaradi česar so izjemno kritični in imajo visoke standarde. V tem znamenju rojene tašče so lahko izjemno preračunljive in ves čas iščejo načine, kako zadržati nadzor nad situacijo in zagotoviti, da vse poteka po njihovih pravilih.

Tašče kozoroginje so prepričane, da si njihovi otroci zaslužijo najboljše, zaradi svojih visokih standardov in kritične nravi pa to pogosto skušajo doseči na preračunljiv ali celo zloben način. Pogosto analizirajo in obsojajo početje svojih snah in zetov ter podrobno preučujejo vse, kar ti počnejo. Ker so nepopustljive, so spori z njimi skorajda neizogibni.