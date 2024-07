Znaka horoskopa, ki nikakor ne moreta ostati zvesta

Medtem ko so nekatera nebesna znamenja neizmerno zvesta, druga zlahka pozabijo na zvezo, v kateri so. Ljubezenske avanture še posebej mikajo dva znaka.

Dvojčka

Ljudje, rojeni v znamenju dvojčkov, slovijo po vsestranskosti, radovednosti in družabnosti. Vlada jim Merkur, planet komunikacije in intelekta, zaradi česar dvojčki ves čas iščejo nova doživetja in izzive. Njihova spremenljiva nrav in potreba po neprestani stimulaciji jih pogosto privedeta do nezvestobe.

Dvojčki težko ostanejo zvesti, ker jih rutina in enoličnost hitro začneta dolgočasiti. Ves čas iščejo nekaj novega in vznemirljivega, kar velja tudi za njihovo ljubezensko življenje.

Strelec

Ljudje, rojeni v znamenju strelca, so znani po ljubezni do svobode, pustolovščin in raziskovanja. Vlada jim Jupiter, planet rasti, obilja in sreče, zaradi česar strelci ves čas iščejo nova obzorja in doživetja. Ker bolj kot vse drugo cenijo svojo svobodo, težko ostanejo zvesti.

Strelci so znani po tem, da obožujejo tveganje in raziskovanje, to pa jih pogosto privede v situacije, v katerih težko ostanejo zvesti le enemu partnerju.