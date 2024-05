Niso za skupaj: ti astrološki pari se ves čas prepirajo

Pravijo, da so prepiri zdravi za zvezo, a v nekaterih odnosih konflikti postanejo vsakodnevni. To velja predvsem za te kombinacije astroloških znakov.

Oven in škorpijon

Ovni in škorpijoni so znani po svoji strastni naravi, a tudi po trmoglavosti. Oven je neposreden in impulziven, medtem ko je škorpijon intenziven in strasten. Te lastnosti lahko privedejo do divjih prepirov, ki se pogosto še razplamtijo zaradi škorpijonove potrebe po nadzoru in ovnove želje po neodvisnosti.

Dvojček in devica

Dvojčki so komunikativni in imajo radi nenehne spremembe, device kot perfekcionisti pa imajo raje stabilnost. Ta razlika v odnosu do življenja pogosto privede do napetosti, saj se devicam zdijo dvojčki površni, ti pa menijo, da so device preveč kritične. Prepiri v takšnem razmerju so pogosti, saj poskušajo device vzpostaviti red, dvojčki pa težijo k svobodi in spontanosti.

Lev in vodnar

Lev rad dominira in si želi ves čas biti v središču pozornosti, medtem ko vodnar ceni neodvisnost in družbeno pravičnost. Prepiri med njima izbruhnejo pogosto in se praviloma vrtijo okoli razlik v njunih vrednotah in potrebah. Lev si namreč ves čas želi priznanja in potrditve, kar je v nasprotju z vodnarjevo naklonjenostjo enakosti in svobodi.

Rak in kozorog

Raki so čustveno občutljivi in navezani na družino, medtem ko so kozorogi praktični in osredotočeni na kariero. Rakova potreba po čustveni varnosti je v precejšnjem nasprotju s kozorogovo odgovornostjo in ambicijami, te razlike pa pogosto privedejo do prepirov, saj se rak počuti zanemarjenega, kozorog pa preobremenjenega.

Strelec in ribi

Strelci so pustolovci in optimisti, ki potrebujejo svobodo, ribe pa so čustveni sanjači, ki se pogosto osredotočajo na duhovnost. Potreba strelca po nenehnem raziskovanju lahko hitro pride navzkriž s potrebo rib po čustveni bližini, kar privede do medsebojnih napetosti zaradi različnih življenjskih prioritet.