Najboljši partnerji: to so najbolj zvesti znaki horoskopa

Bik

Ko govorimo o zvestobi, so biki nedvomno trdni in zanesljivi. Ljubezen do partnerja je zanje sveta zaobljuba in nanjo gledajo kot na dobro vino, z leti je vse boljša. Da bi obdržali in negovali svoj odnos, so pripravljeni vložiti ves svoj napor in čas, zato veljajo za enega najbolj zvestih astroloških znakov.

Rak

Glede zvestobe so raki kot srednjeveški vitezi, pogumni, predani in vedno pripravljeni braniti svojo ljubezen. Na partnerja so neizmerno navezani in s svojo občutljivostjo zelo pozorni na njegove potrebe. Za rake ljubezen ni le čustvo, ampak misija. Misija, ki so jo pripravljeni opraviti z neverjetno predanostjo in zvestobo.

Kozorog

Kozorogi so predani, disciplinirani in zvesti do kosti, veljajo za izjemno zanesljive partnerje. Zanje je ljubezen podobna planinarjenju, zahteva potrpežljivost, vztrajnost in predanost, ki se na koncu nedvomno izplačajo. Kozorogi so vedno pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje odnose in ob težavah ne vržejo puške v koruzo.

Vodnar

Čeprav vodnarje mnogi vidijo kot najbolj nekonvencionalno znamenje, ko je govora o ljubezni, so tudi presenetljivo zvesti. Zanje je ljubezen kot potovanje, vidijo jo kot pustolovščino, ki jo delijo z nekom posebnim. Svoje ljubljene so vedno pripravljeni podpreti in biti ob njih v vseh življenjskih obdobjih.