Za male zaslone je med drugim zvočno opremil še filme in serije, kot so The Naked Civil Servant, Oppenheimer, Winston Churchill: Leta divjine, Hotel du Lac in Upstairs Downstairs. Foto: Guliverimage

Umrl je ameriški skladatelj in dirigent Carl Davis, ki mu pripisujejo zasluge, da je glasbeno oživil neme filme. Komponiral je tudi glasbo za televizijske oddaje, serije, filme ter baletna in koncertna dela. Med njegovimi prispevki je glasba za nadaljevanko britanskega BBC Prevzetnost in pristranost. Umrl je danes zjutraj v starosti 86 let.

Novico o smrti je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila njegova družina, ki je v izjavi zapisala, da je umrl po možganski krvavitvi. Spomnila je tudi na njegov vpliv v glasbi.

Bil je "gonilna sila za ponovno odkritje nemega filma", poleg tega je ustvaril partiture za nekatere najbolj priljubljene britanske televizijske drame. "Bil je dirigent in skladatelj simfoničnih del, pa tudi opazen avtor glasbe za balet," so med drugim še zapisali v izjavi.

Davis se je rodil leta 1936 v New Yorku, njegovo zgodnje delo pa je vključevalo soavtorstvo glasbe za produkcijo Diversions, ki je prejela nagrado na off-Broadwayu. Nato se je leta 1960 preselil v London.

Zvočno opremil številne filme in serije

Ustvaril je glasbo za ep Abela Gancea Napoleon ter podpisal in rekonstruiral partiture za več kot 50 nemih filmov, od Charlieja Chaplina do Busterja Keatona.

V 70. letih 20. stoletja mu je producent Jeremy Isaacs naročil, da napiše glasbo za televizijsko serijo Svet v vojni, zatem pa so mu pri BBC naročili glasbo za številne nadaljevanke, ki so obveljale za televizijske klasike.

Za male zaslone je med drugim zvočno opremil še filme in serije, kot so The Naked Civil Servant, Oppenheimer, Winston Churchill: Leta divjine, Hotel du Lac in Upstairs Downstairs.

Bil je tudi dirigent in ustvarjal za balet

Za veliko platno je podpisal glasbo k filmom, kot so Champions z Johnom Hurtom v glavni vlogi, Škandal z Ianom McKellenom in Joanne Whalley, ter Žena francoskega poročnika z Meryl Streep. Njegova je tudi glasba pri filmih The Trial z Anthonyjem Hopkinsom in Widows' Peak z Natasho Richardson in Mio Farrow.

Davis je deloval tudi kot dirigent ter ustvarjal za balet, med drugim za predstavo Dama s kamelijami v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu ter glasbo za celovečerna baleta Veliki Gatsby za gledališče v Pittsburghu in Chaplin: The Tramp za Slovaški narodni balet v Bratislavi.

Leta 2014 je njegova skladba Last Train To Tomorrow, ki temelji na zgodbi o reševanju otrok v času nacizma, doživela londonsko premiero v navzočnosti sedanjega britanskega kralja Karla III., takratnega valižanskega princa Charlesa.