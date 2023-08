Tragična smrt mis Venezuele, ki je pred nekaj meseci napovedala svoj pogreb

26-letnica naj bi usodnega 13. julija zaspala za volanom in se zaletela v tovornjak pred seboj. "Moje dekle je zaspalo, bilo je utrujeno," je povedala njena mama Vivian Ochoa ter razkrila, da so na kraj nesreče hitro prispeli reševalci in njeno hčer dvakrat oživljali, a je umrla na poti v bolnišnico. "Oživili so jo, nato je doživela zastoj srca, oživili so jo še enkrat, a je zatem umrla."

Njena smrt se je zgodila le dva meseca po tem, ko je na Instagramu objavila srhljiv video za svoj pogreb.

"Snemam se za svoj prihodnji pogreb, saj sem vedno jaz tista, ki posname videoposnetke, nihče tega ne počne namesto mene," je pripisala k videoposnetku z več posnetki sebe, na katerih se pretvarja, da je ujeta med vsakdanjimi dejavnostmi, kot sta prebujanje in pitje vode.