Pevka Eva Hren: Nekomu reči, da mu petje ne gre, ni lahko

V pevskem šovu Nova zvezda Slovenije za tekmovalce trenutno vokalno skrbi ena najboljših slovenskih pevk Eva Hren. Predaja jim svoje znanje, jih uči in pripravlja na naslednje izzive v šovu.

Eva Hren se je pridružila tekmovalcem v šovu Nova zvezda Slovenije, ki se pospešeno pripravljajo na nastope na velikem odru. Ker je izkušena vokalistka in tudi učiteljica petja, so njeni nasveti zlata vredni, tekmovalci pa jim pridno sledijo.

Njihove pevske sposobnosti so jo prijetno presenetile, nam je zaupala Eva, in dodala, da je vesela, da se pri nas še vedno najde veliko svežih in dobrih glasov.

"Vsak je na svoj način poseben in unikaten. Nobena skrivnost namreč ni, da nam televizije vsako leto postrežejo z vsaj dvema tovrstnima šovoma. Pevci, ki so bili izbrani na avdicijah Nova zvezde Slovenije, so praktično vsi pevci z vsaj minimalnim pevskim predznanjem. Večina se nekje uči petja in je torej že davno prestopila 'prag svoje dnevne sobe'."

Zmagovalec mora razgaliti svojo dušo

Eva, ki se že vse življenje ukvarja z glasbo, zna takoj prepoznati zmagovalca in opisati odlike, ki jih mora imeti za zmago v šovu talentov. V prvi vrsti mora biti unikaten pripovedovalec zgodb.

"Včasih nam to ponudi že sama barva glasu, ampak brez osebnosti, ki nam lahko pove o vsem, kar leži globoko znotraj nje, ne bo nič. Nihče ti ne bo verjel! Uspeti mu mora razgaliti svojo dušo, če želite. Če pa je to vse skupaj podprto še z dobro pevsko tehniko, imamo zmagovalca oz. v primeru našega šova zmagovalko!"

Ravno zato vsem tekmovalcem Nove zvezde Slovenije vseskozi govorim, da morajo na odru pustiti svojo dušo in srce. "In pri tem je popolnoma nepomembno, kaj poješ. Zelo sladko pa je, kadar slišiš povsem znano, 'zlajnano' skladbo v sveži in novi podobi, ki je lahko še boljša od originala."

Poraz na šovu ne sme biti "konec sveta"

A vseeno se najdejo plusi in minusi, ki pa so odvisni od starosti in izkušenosti, razlaga Eva. "Plusi mlajših pevcev so svežina, iskre v očeh, želja segati po zvezdah, po priložnostih, medtem ko je njihov minus ponavadi prav pomanjkanje izkušenj. Pevskih in življenjskih."

Ravno življenjske izkušnje pa so plus starejših, dodaja. "Nikoli jim to, da niso zmagali na takem šovu, ne bo pomenilo 'konec sveta'. Ni jim težko zapeti pesmi, ki govori o izgubljeni ljubezni, na primer. Je pa res, da je pogosto ta lahko prežeta s cinizmom ..."

Najpogostejša napaka amaterskih pevcev? Eva pravi, da to, da hočejo vse povedati v nekaj taktih.

Zapeti s čim več improvizacije, visokih tonov. In to čim prej! Tudi sama sem bila taka (smeh, op. p). Dokler ti nekdo - pameten - ne pove o zlatem pravilu: Manj je več! Vendar mora iti pevec čez vse faze in skupaj z zrelostjo raste tudi okus.

Kaj pa storiti, če petje res ni za kandidata, kako ga nežno postaviti na realna tla? "V primeru šova Nova zvezda Slovenije tega problema na srečo nimam, ker je večina tistih ostala pred vrati (nasmeh, op. p.). Sicer pa to ni lahko, ker pri ljudeh velikokrat vidiš žareče oči in veselje, ko prepevajo. Nikoli nobenemu ne bi rekla, naj neha, če ga to osrečuje. Bi pa predlagala čim več vaje. Za začetek pod prho (smeh, op. p.)."

