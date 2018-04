Kataya: Nihče od nas ni zvezda, čisto iskreno

Pevka je brez zadržkov povedala, kaj si misli o slovenskih prireditvah za estradnike. Foto: Planet TV

"A zakaj ne hodim na te prireditve? Ker kupim obleko in plačam frizerja in MUA (mejkap artista, op. p.) ali pa si zrihtam to vse zastonj samo zato, da pokažem svojo 'pomembnost' na dogodkih. Hvala lepa, rajši zaslužim denar ali se sproščam, kot pa da gledam kvazi zvezde. Kataya out," je Kataya prejšnji teden, ravno po podelitvi nagrad žarometi, zapisala na svojem profilu na Facebooku.

Zastonj mejkap in pričeska se ji ne zdita pravična

Sama ne vidi prednosti tovrstnih dogodkov, saj zaradi pojavljanja na njih nima nobenega dodatnega nastopa ali dodatne izpostavitve na naslovnicah revij. "Zanimajo me stvari, ki prinašajo neki rezultat k moji karieri," razlaga. S tem pa ima le nepotrebne stroške zaradi frizerja, vizažista in nakupa obleke. "No, to bi si lahko uredila brezplačno, a bi morala prositi ljudi, da nekaj naredijo zastonj, kar pa se mi ne zdi prav."

"Večkrat me povabijo na različne dogodke, česar sem res zelo vesela, ampak ker imam veliko dela s svojo redno službo in svojim življenjem ter s stvarmi, v katerih hočem uspeti, se mi ne ljubi nekje sedeti in gledati nekih kvazi zvezd."

Če jo zanima sodelovanje, se ne mreži, raje povabi na kavo

Zame sta zvezdi Rihanna in Beyonce, nihče od nas ni zvezda, čisto iskreno. Ja, smo poznani javnosti in še vedno nas lahko srečaš v trgovini. Mi gremo po takšnih prireditvah nato lepo nazaj v svoje najemniško ali 'zakreditirano' stanovanje."

V preteklosti se je rada udeleževala različnih dogodkov, zdaj pa je ugotovila, da tri ure, ki ji jih povprečno vzamejo, raje preživi drugače. In še: "Na sceni sem že deset let in poznam prave ljudi. Če želim s kom sodelovati, ga preprosto pokličem in povabim na kavo, zato takšnih druženj in mreženj ne potrebujem."

Kataya je del trojice, ki vsako soboto komentira nastope tekmovalcev v šovu Nova zvezda Slovenije. Foto: Planet TV

