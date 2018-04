Urban "zasnubil" Katayo #video

Potem ko je v sobotni oddaji Nova zvezda Slovenije Urban žirijo osupnil s svojim basovskim glasom in country glasbo, se je nad njim navdušila tudi pevka Kataya. V oddaji Zvezda magazin je vsa vzhičena kričala, da hoče duet z njim, in Urban jo je očitno slišal.

Takoj po sobotni oddaji Zvezda magazin, kjer klepetava voditeljica Jasna Kuljaj skupaj s Katayo in Oriano Girotto komentira dogajanje v talent šovu Nova zvezda Slovenije, je Urban Vidmar stopil v stik Katayo. "Pogledam svoj Facebook in tam me čaka Urbanovo sporočilo! Res sem bila presenečena in vesela. Napisal mi je, ali bi me čisto resno zanimal duet z njim, ker bi on z veseljem posnel skladbo z mano. Takoj sem odgovorila, da sem za in da morava nujno izbrati komad v country slogu," je povedala Kataya.

Kataya pravi, da bosta duet pospremila s seksi videospotom. Foto: Planet TV Dogovor je očitno sklenjen in Urban je že zavihal rokave ter se lotil iskanja primerne skladbe zanju. "Komad mora biti seksi, romantičen, čuten … Razmišljam, da bi eno od priljubljenih ameriških country skladb prevedli v slovenščino. Da bi naredila takšno romantično slovensko priredbo," nam je povedal simpatični Primorec, Kataya pa je navdušena dodala: "Res bo hud komad in obljubljam vam, da ga bova pospremila še s seksi videom."

Urban je eden od tistih 24 tekmovalcev Nove zvezde Slovenije, ki je prepričal žirijo in bo že to soboto nastopil na velikem odru. Malo treme je prisotne, je povedal, a tiste pozitivne. "Ni me strah zapeti pred žirijo in občinstvom. Pravzaprav se nastopa zelo veselim. Bo pa med tistimi, ki bodo stiskali pesti zame in navijali, tudi moj kolega Boštjan, ki je izpadel na avdiciji. Nič ni slabe volje ali ljubosumja. Z Boštjanom še vedno sodelujeva. Takrat, ko je stopil pred žirijo, je imel tremo in slab dan, zato ni zapel tako optimalno, kot bi lahko," je še povedal simpatični Urban.

Urbanov nastop v sobotni avdicijski oddaji si lahko ogledate spodaj.