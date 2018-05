Mlada zvezdnica o prepoznavnosti po šovu: Izgubiš kar nekaj "prijateljev" #UličniStil

Zala Smolnikar je 19-letna pevka, ki ji je prijava na šov talentov odprla ogromno vrat. Čeprav so se nastopi pred televizijskimi kamerami zanjo končali že pred dvema letoma, še vedno redno prejema klice in vabila za nastope. Z uspehom pa je seveda prišla tudi večja prepoznavnost in z njo prve lekcije.

Foto: Ana Kovač

Zali je nastop v finalu enega od slovenskih talent šovov odprl veliko vrat, v čemer uživa še danes. Izkušnja ji je namreč prinesla ogromno klicev za nastope, kar še vedno traja tudi zahvaljujoč Slovenski popevki, na kateri je nastopila lani.

"Včasih kakšnega povabila ne moreš sprejeti, saj je šola vseeno na prvem mestu."

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

A šov ji ni prinesel le dodatnega znanja o petju in nastopanju, temveč tudi to, kako delovati pod pritiskom. To je bila izkušnja za vse življenje, pravi. Zato ima za vse, ki se podajajo na isto pot, tudi za tekmovalce šova Nova zvezda Slovenije, ki je na sporedu vsako soboto ob 21. uri na Planet TV, poseben nasvet:

Treba se je zavedati, da je to šov, in treba se je pripraviti tudi na negativne komentarje. Ti so ob šovih, ki imajo visoko gledanost, vedno prisotni. Naj bodo iskreni sami do sebe in garajo za to, kar čutijo.

Če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi Zali, ki se je pripravljala, da prvič stopi na televizijski oder šova, sporočila, naj uživa.

Foto: Ana Kovač

Končno spoznaš, kdo je pravi prijatelj

Z nastopi v šovu je prišla tudi prepoznavnost in z njo spoznavanje manj prijetnih stvari, razlaga. "Izgubiš nekaj 'prijateljev', kar na začetku vidiš kot minus, a se na koncu izkaže obratno in spoznaš tiste prave, tvoje ljudi. Plusov je kar nekaj, predvsem mislim, da sem s tem sama zrasla na več ravneh."

Družina jo na njeni poti ves čas podpira, pravi prijatelji pa tudi, dodaja. "Sem hvaležna, da sem v takem krogu."

Na poti je spoznala tudi veliko znanih Slovencev, za katere pravi, da so v resničnem življenju povsem drugačni, a da so izjemni garači, ki ves čas stojijo na trdnih tleh. In tudi od njih se je naučila sledečega:

Za uspeh je treba trdo delati in biti do svojega dela predvsem iskren in spoštljiv, imeti do dela pošten odnos. Talent je veliko, ampak brez dela je bolj malo.

Tudi na splošno najbolj občuduje umetnike, ki so do svojega dela pošteni in iskreni, pravi. "Če znajo to še izraziti, je pa to odlično."

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Izbira med ponudbama dveh mladih oblikovalcev

Ker so nastopi vedno neločljivo povezani tudi z modo, Zala odrski opravi posveti veliko pozornosti. Pri tem ji pomaga tudi mama, saj ima izrazit čut za obliko, razlaga, sicer pa se oblači po občutku in na odru najraje nosi sebe.

"Sem bolj odštekane, sproščene narave, tako da moram tudi na odru nositi kakšen kos, ki me zaznamuje. Včasih pa se mi prileže tudi uglajena elegantnost." Njen stil so opazili tudi drugi in tako je dobila kar dve ponudbi mladih ustvarjalcev, ki bi rada skrbela za njen odrski videz, in med njima se zdaj odloča.

Vendar pa ji kot del oprav ne smeta ponuditi mini krila, saj je to zanjo trenutno edini kos, ki ga ne bi oblekla. "Nikoli ne reci nikoli. Saj se da vse nekako skombinirati, a v kratkem, oprijetem minikrilu se za zdaj ne vidim."

Zalin ulični stil:

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Vidi se s kakšnim "fletnim Italijanom"

Na vprašanje, kaj si zase in za svojo kariero želi v prihodnje, pa odgovarja: "Dobiti čim več znanja, izkušenj in doživetij z vseh področij. Umetnost mi je sveta stvar."

Obenem pa se vidim s kakšnim fletnim Italijanom, s katerim bova imela tri otroke, psa, nekaj mačk in kokoši, da bodo otroci lahko v košarico pobirali domača jajčka, ki se bodo kotalila po bregu, kjer bova imela fletno hiško in bomo poletja lahko ležali v travi, prepevali in čakali zvezdno noč. Pa da me bo mož ubogal, seveda (smeh, op. p.).

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Trenutno lahko mlade talente slišite tudi v šovu Nova Zvezda Slovenije, vsako soboto ob 21. uri na Planet TV. Njihove pevske veščine ocenjujejo Uroš Smolej, Natalija Verboten, Tomaž Mihelič, Nuška Drašček in Goran Lisica - Fox.