Boštjan Romih svetuje novim zvezdam: Tega nihče ne mara

Priljubljeni televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih je tudi trener javnega nastopanja, ki zna ljudi primerno pripraviti na govore v javnosti in na ustrezno komuniciranje z mediji. Nekaj nasvetov ima tudi za novonastale zvezdnike, ki jih v današnjem času proizvajajo družbena omrežja in šovi talentov.

Boštjan pripravlja ljudi na javne govore in nastope pred mediji ter jim skuša omiliti tremo in vliti samozavest. Foto: Mediaspeed

Kako se obnašati pred kamero in odgovarjati na novinarska vprašanja, ne da bi kasneje obžalovati to, kar ste rekli? Naravno nastopanje pred mediji ni ravno lahko, sploh za mlade novonastale zvezde, ki jih rojevajo družbeni mediji in šovi talentov.

Boštjan Romih, ki poleg vodenja oddaj in prireditev uči javnega nastopanja, pravi, da bi imel za takšne zvezdnike drugačne nasvete, saj "gre za specifične okoliščine, ki so drugačne od običajnih zahtev javnega govorništva".

Mladim zvezdnikom svetuje, naj si prizadevajo za sproščeno spontanost, dobro in nalezljivo energijo, predvsem pa naj obdržijo svojo unikatnost. Foto: Mediaspeed

Potrpite, globoko vdihnite in izdihnite in pojdite v bitko

Boštjanov prvi nasvet bi bil, naj si prizadevajo za sproščeno spontanost, dobro in nalezljivo energijo, predvsem pa naj obdržijo svojo unikatnost. "Čeprav se sliši klišejsko in obrabljeno, še kako drži: bodi to, kar si, kajti preostali so že zasedeni (nasmeh, op. p.)."

A ker je trema vsaj na začetku vedno prisotna, Boštjan svetuje, naj je ne izpostavljajo preveč. "Da, utrip in dih se ti pospešita, dobiš vroča lica in mrzle roke, ampak velika možnost je, da se to navzven sploh ne vidi tako zelo. Potrpi, nekajkrat globoko vdihni in še globlje izdihni in pojdi v bitko!"

Čeprav se utripa srca ne sliši, mrzlih rok pa na kameri ne čuti, lahko gledalci vseeno zaznajo živčnost. Boštjan pravi, naj ne bodo preveč korektni in naj se ne trudijo zveneti drugače kot sicer.

Bodoče zvezde trenutno nastajajo v šovu Nova zvezda Slovenije.

Vadite na glas in ne komplicirajte

Boštjan skuša kot trener najprej doseči, da se človek dobro počuti v svojih besedah, svojem glasu, načinu govorjenja, telesu in v vsej svoji unikatnosti.

"Pri tem nam pomaga zajeten koš trikov in orodij, s katerimi spoznamo: 'Aha, pred javnostjo mi ni treba postati nekdo drug.' In od tu naprej imamo odlično izhodišče za plemenitenje (pre)mnogih vidikov našega govora."

Sicer pa sta hitra in preverjena recepta za pot do uspeha dva: "Vadi na glas! In ne kompliciraj, raje povej preprosteje in odločneje kot pa učeno in zadržano."

Klemen Bunderla je voditelj novega šova talentov Nova zvezda Slovenije, kjer iščejo pevske zvezde.

Poskrbite za pravo mero iskrenosti in zadržanosti

Naslednji nasvet bi bil, da z odgovori ne bodite preveč radodarni, pa vendar: "Po drugi strani zadržanih, brezbarvnih in mlahavih odgovorov nihče ne mara. Naj doma malo predvidijo, kaj in koliko bodo povedali, ter najdejo kakšen iskriv stavek, da bo vsega ravno prav," svetuje.

Sicer pa je težko govoriti o pasteh prevelike iskrenosti v časih, ko si na družbenih omrežjih tako ali tako ves čas kukamo v krožnik in dnevno sobo.

Boštjan še enkrat poudarja, da je najbolje in najlažje ostati zvest samemu sebi in ohraniti osebni slog, saj ga človek ne ustvarja na silo, ampak ga živi in diha, razlaga. "Vseeno pa ljudje opazijo, kakšna stopnja samozavesti, razgledanosti, iskrene prijaznosti, kooperativnosti, veselja do življenja veje iz človeka, ko se ta oglasi. Čisto vsako znanje nam na koncu pride prav."

Nove zvezde se rojevajo tudi v šovu Nova zvezda Slovenije, ki je na sporedu vsako soboto ob 21. uri na Planet TV. Sledi komentatorska oddaja Zvezda magazin, kjer Jasna Kuljaj, Oriana Girotto in Kataya brez dlake na jeziku komentirajo nastope bodočih zvezd.