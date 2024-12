Kdo bo letos vaš priljubljeni mladi up?

Med 11. in 18. decembrom lahko glasujete, kateri izmed 20 mladih talentov s področja športa, parašporta, umetnosti in znanosti, ki so prestali presojo strokovnih ocenjevalcev, vas najbolj prepriča.

Razpis Mladi upi že 12. leto mladim nadarjenim posameznikom zagotavlja finančne podpore za razvoj njihovih talentov, veščin in znanja. Izvaja ga zavod Vse bo v redu, ki deluje v okviru Zavarovalnice Triglav.

Dvajset zelo različnih mladih upov

Na razpisu Mladi upi lahko sodelujejo mladi umetniki, znanstveniki, športniki in parašportniki, ki so se izkazali s svojo predanostjo, discipliniranostjo in željo po uspehu. Med prijavljenimi je strokovna komisija izbrala 20 finalistov, za katere bo lahko javnost glasovala prek spleta.

Med dvajseterico je pet umetnikov, natančneje kitarist, harfist, violinist, jazz pianist in cirkuška umetnica. Barve znanosti brani znanstvenik s področja matematike, 13 finalistov pa je športnikov: dva plesalca, dva atleta, strelka z zračno puško, tenisač, alpska smučarka, jadralec, cestno-hitrostni motorist, gorski kolesar, kajakašica in kanuistka, šahistka in umetnostna drsalka. Parašportnike predstavlja paraplavalec.

Vsak glas šteje

Na spletni strani razpisa postopoma predstavljajo vse finaliste in utemeljitve, zakaj so si prislužili uvrstitev v finalni boj.

Glasovi javnosti bodo odločali o prejemnikih finančne podpore, komisija pa bo na podlagi razpisnih meril določila preostale prejemnike naziva Mladi up 2024, so še pojasnili v zavodu Vse bo še dobro.