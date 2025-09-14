Mladi košarkar Mohamed Dabone je na pripravljalni tekmi Barcelone prvič zaigral s člansko ekipo in takoj navdušil. Svoj prvi koš je dosegel s skokom v napadu in silovitim zabijanjem. V desetih minutah igre je prispeval štiri točke in tri skoke, Barcelona pa je zmagala z 88:77 proti Gironi.

Mohamed Dabone prihaja iz Burkine Faso in meri kar 210 centimetrov. Velja za enega najobetavnejših mladih košarkarjev v Evropi. Že zdaj ga mnogi primerjajo z zvezdnikoma, kot sta Victor Wembanyama in Giannis Antetokounmpo.

Dabone je rojen oktobra 2011 in nastopa na položaju centra. Njegov fizični potencial in košarkarska inteligenca sta že nekaj časa v središču pozornosti strokovnjakov. Na pripravljalni tekmi proti Gironi je na parket stopil v drugi četrtini in hitro pokazal, zakaj pri Barceloni nanj resno računajo. V napadu je pobral žogo in jo nato silovito zabil v koš.

Poglejte si zabijanje 13-letnega Daboneja

😱 NOMÉS TÉ 13 ANYS!!!!



👊 Mohamed Dabone debuta amb el primer equip del Barça i ja demostra la seva potència



⚔️ @BasquetGirona 2⃣9⃣-3⃣2⃣ @FCBbasket



▶️ https://t.co/8ygXTWymgB pic.twitter.com/pXCuQ1ZK0j — Esport3 (@esport3) September 12, 2025

Dabone sicer dominira v mladinskih tekmovanjih, kjer se redno meri z igralci, ki so tudi do štiri leta starejši od njega. V finalu španskega mladinskega pokala je proti vrstnikom iz Reala Madrida dosegel kar 22 točk, 26 skokov in imel statistični indeks 48. Na mednarodnem turnirju U16 Villa de La Orotava je ponovno igral proti Realu Madridu in zabeležil neverjetnih 31 točk, 19 skokov, štiri blokade ter indeks 45. Tudi na letošnjem mladinskem turnirju Evrolige v Abu Dabiju je bil odličen – v konkurenci precej starejših igralcev je povprečno dosegal 12 točk, 7,3 skoka in 1,3 blokade na tekmo.

Barcelona ima z njim resne načrte. Po novicah, ki prihajajo iz Španije, mu želijo v naslednji sezoni nameniti še večjo vlogo.