STA

Torek,
9. 9. 2025,
21.10

14 minut

Torek, 9. 9. 2025, 21.10

Barcelona proti Valencii na stadionu s 6000 sedeži

STA

Camp Nou | Camp Nou je v teh dneh še živahno gradbišče, obnovitvena dela pa zamujajo. | Foto Reuters

Camp Nou je v teh dneh še živahno gradbišče, obnovitvena dela pa zamujajo.

Foto: Reuters

Španski nogometni velikan Barcelona bo moral prvo domačo tekmo prvenstva proti Valencii v nedeljo, 14. septembra, odigrati na pomožnem igrišču, potem ko zamujajo obnovitvena dela na stadionu Camp Nou, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tekma bo tako na stadionu za trening Johan Cruyff, ki sprejme "le" 6000 gledalcev.

"Klub intenzivno dela na pridobivanju potrebnih dovoljenj za odprtje stadiona v bližnji prihodnosti," so v izjavi za javnost sporočili iz katalonskega kluba ter svoje navijače zaprosili za razumevanje pred vrnitvijo na stadion Camp Nou.

Obnova tam zamuja že okoli devet mesecev, zaradi česar klub išče dodatne rešitve. Po pisanju španskih medijev, ki jih navaja AFP, so pri inšpekciji našli vsaj 200 težav, povezanih z zagotavljanjem varnosti na stadionu.

Prenovljeni Camp Nou bo sprejel 105.000 gledalcev, a ne od samega odprtja, saj bo zaradi pridobivanja dovoljenj kapaciteta najprej omejena na 27.000 mest, piše AFP.

Rekonstrukcijo stadiona so začeli pred več kot dvema letoma, vrnitev nanj pa so v klubu napovedali najkasneje do januarja 2025. Uresničili se niso niti nadaljnji scenariji in napovedi.

Montjuic bo konec tedna zasedel koncert ameriškega raperja Posta Malona. | Foto: Guliverimage Montjuic bo konec tedna zasedel koncert ameriškega raperja Posta Malona. Foto: Guliverimage

Barcelona je v času obnove tekme v sezonah 2023/24 in 2024/25 igrala na Montjuicu, nekdanjem domovanju rivala Espanyola, ki sprejme dobrih 55.000 gledalcev, odprli pa so ga leta 1929 in obnavljali med letoma 1985 in 1989.

Prihajajoči konec tedna klub na Montjuicu ne more igrati zaradi koncerta ameriškega raperja Posta Malona, zaradi česar bodo morali po koncertu obnoviti tudi zelenico.

Barcelona je po treh krogih španskega prvenstva z dvema zmagama in remijem na četrtem mestu s sedmimi točkami, na vrhu sta madridski Real in Athletic Bilbao s popolnim izkupičkom devetih točk.

