Ameriški glasbenik Bruce Springsteen in The E Street Band sta preložila vse nastope, načrtovane za september, začenši s četrtkovim nastopom v JMA Wireless Dome v Syracuse v New Yorku.

Na uradnem profilu glasbenika Bruca Springsteena na platformi X, nekdanjem Twitterju, so sporočili, da se frontman zdravi zaradi simptomov razjede v želodcu in da je odločitev, da preloži septembrske nastope sledila odločitvi njegovih zdravstvenih svetovalcev.

V izjavi je "The Boss" povedal, da mu je zelo hudo, ker so te nastope morali preložiti. "Najprej se opravičujem našim čudovitim philadelfijskim oboževalcem, ki smo jih pogrešali pred nekaj tedni. Vrnili se bomo, da izvedemo te šove in nato še druge. Hvala za razumevanje in podporo," je še povedal Springsteen. Kot je še povedal v izjavi, so v nastopih v ZDA uživali, in dodal, da se veselijo novih odličnih trenutkov. "Kmalu se vrnemo," je zaključil.

(1/5) Bruce Springsteen and The E Street Band have postponed all performances currently scheduled for September 2023, beginning with tomorrow's show scheduled for the JMA Wireless Dome in Syracuse, N.Y. pic.twitter.com/jxCclJBQiK — Bruce Springsteen (@springsteen) September 7, 2023

Triinsedemdesetletni Springsteen naj bi z bandom sicer ta mesec obiskal več mest po Severni Ameriki, vključno z Baltimorom, Pittsburghom, Vancouvrom in Torontom. Podrobnosti o tem, kaj bo z decembrskimi nastopi v Inglewoodu in San Franciscu, še niso znane, poroča RollingStone.

Turnejo z bandom E Street Band je Springsteen napovedal februarja in je sledila šestletnemu premoru, njihovemu najdaljšemu po letu 1999.

