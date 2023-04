BBC žaljivo o udeležencih Evrovizije: udarili tudi po Joker Out

"Glasbeni novinar Mark Savage je vsekakor upravičil svoj priimek, saj je napovedal, kje bodo izvajalci končali, in ocenil, da se nekateri sploh ne bodo uvrstili v finale," poročata spletna revija Express Digest in novičarski portal Daily Mail. Po njunih navedbah je BBC s tem, ko je prekršil pravila nepristranskosti z zaničevalnim člankom o kandidatih za tekmovanje, med oboževalci Evrovizije sprožil val ogorčenja.

Za irske predstavnike Wild Youth in njihovo pesem We Are One je denimo zapisal: "Privlačna, ambiciozna himna o povezanosti z besedilom, ki bi ga Coldplay zavrnili, ker je preveč kičasto." Poleg tega je dodal, da je skupina "približno tako hudomušna in nepredvidljiva kot pokrivalo za obraz" in izrazil pričakovanje, da bodo izgubili v uvodnem polfinalu.

Podoben "kompliment" je pripisal pesmi I Wrote a Song, ki jo je predložila 25-letna Mae Muller iz Združenega kraljestva. "Verjetno je preveč splošno, da bi bila na vrhu lestvice, vendar je ta taborniški disco težko prezreti," je pripomnil in napovedal, da se bo uvrstila na osmo mesto.

Kaj je glasbeni novinar zapisal o pesmi slovenskih predstavnikov?

Kot norčevanje iz skladbe Carpe Diem slovenskih predstavnikov Joker Out pa je zapisal: "Ko bo konec, se ne boste spomnili, da se je sploh kdaj zgodilo."

Novinar je predvidel, da se bo skladba uvrstila med zadnjih pet, ogorčena zasedba pa je po pisanju portalov za The Sun povedala: "Moramo priznati, da je branje na BBC gostitelju Evrovizije pustilo slab okus v naših ustih."

"Postopek in pot pred Evrovizijo sta zelo težka za um in telo tekmovalcev in verjamemo, da se BBC tega zaveda in da tekmovalcev ne bi smel spravljati v skrbi, da nas ne bodo jemali resno, ko pridemo na sam dogodek," so pripomnili Joker Out in še dodali: "Nekatere izmed držav resnično tekmujemo proti lamborghinijem s kolesi, zato nam vsaka palica na cesti to še oteži."

Sledilci so novinarja obtožili pomanjkanja spoštovanja

Ko je novinar delil svoj najnovejši članek na Twitterju, so ga njegovi sledilci obtožili pomanjkanja spoštovanja, hkrati pa podvomili o njegovem spoštovanju smernic nepristranskosti pri tem glasbenem tekmovanju.

Eden od njih je tako zapisal, da bi od televizijske hiše, ki bo gostila Evrovizijo, pričakoval več spoštovanja. Nekdo drug pa je zapisal: "Resnično nepotrebne zaničevalne pripombe o nekaterih umetnikih. Nespoštljivo do vsakega umetnika, ki se predstavlja. Je to uradni pogled BBC Eurovision Song Contest?"

Kot je povedal vir pri BBC, je BBC News uredniško popolnoma neodvisen in ni glas BBC.

Evrovizijo bo BBC čez mesec dni prenašal v živo iz arene v Liverpoolu.