Veliko zanimanje: kljub visokim cenam vstopnice za Evrovizijo pošle v pol ure

Organizatorji Evrovizije so ponudili vstopnice za devet dogodkov, in sicer šest vaj ter dva polfinala in finale, ki jih bodo prenašali prek televizije. Cene so se gibale od 30 do 380 funtov oziroma 33 do 420 evrov, zainteresirani pa so lahko kupili od štiri do šest vstopnic na osebo.

Tekmovanje bo potekalo v mestu Beatlov

Letošnje tekmovanje bi morala gostiti lanska zmagovalka Ukrajina, vendar vojna tega ne dopušča. Evrovizija bo tako maja potekala v Liverpoolu, ki je znano po več glasbenih zasedbah, med katerimi izstopajo The Beatles.

Za Ukrajince, ki živijo v Veliki Britaniji z veljavnim vizumom, bodo rezervirali skupno 3.000 vstopnic. Te bodo izžrebali.

Finale bo 13. maja

Finale za pesem Evrovizije bo 13. maja v liverpoolski Areni. Kapaciteta prizorišča je običajno 11 tisoč sedežev, vendar bo zaradi evrovizijske postavitve odra na voljo le okoli 6.000 sedežev za posamični šov.

Slovenijo bo na tekmovanju zastopala skupina Joker Out s pesmijo Carpe Diem.