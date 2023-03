Navijači na tekmi Liverpoola in Arsenala bodo poslušali Joker Out

Skupina Joker Out, ki bo Slovenijo letos predstavljala na evrovizijskem odru v Liverpoolu, je razkrila, da bodo 9. aprila pred tekmo dveh velikanov angleškega nogometa, Liverpoola in Arsenala, na stadionu Anfield zavrteli njihovo evrovizijsko pesem z naslovom Carpe Diem.

V četrtek je skupina Joker Out obiskala znameniti stadion Anfield v Liverpoolu, od koder so fantje razkrili, da bodo njihovo evrovizijsko pesem Carpe Diem predvajali 9. aprila, pred tekmo Liverpoola in njihovega večnega tekmeca Arsenala. Skupina bo takrat namreč svojo pot že nadaljevala proti Madridu.

Te dni se skupina potepa po mestu Beatlov, kjer bodo maja nastopili na evrovizijskem odru, pretekli teden pa so se potepali po Barceloni, kjer so nastopili na prvi uradni ogrevalni zabavi pred Evrovizijo. V Liverpoolu bo skupina te dni posnela tudi video za naslednji singel, ki ima naslov New Wave, nastopili pa so tudi na radiu BBC ter še na drugih liverpoolskih radiih.

Na obisku Anfielda le štirje Jokerji

Pot bo skupino iz Liverpoola vodila prek Varšave, Tel Aviva do Madrida in Amsterdama, kjer se bodo na evropski turneji predstavljali evrovizijskemu občinstvu. Stadion Anfield v Liverpoolu pa so obiskali le štirje člani zasedbe, saj se glavni vokalist skupine Bojan Cvjetićanin ni počutil dobro.