Slovenski zasedbi KiNG FOO se je tako po polfinalnem nastopu s skladbo The Edge Of The World uspelo prebiti v finale izbora, po katerem so še bližje uresničitvi svojih sanj in nastopu na Evroviziji za San Marino. Skupina, ki jo sestavljajo Aleksandra Josič, Marko Zorec, Andrej Hočevar in Rok Golob, se bo tako v finalu San Marino Song Contest v živo predstavila prihodnjo soboto.

"Z veseljem objavljamo prve uradne finaliste tekmovanja. To so KiNG FOO. Italijansko-slovenska skupina je s svojo energijo in edinstvenim zvokom prepričala občinstvo in žirijo," so na svojih uradnih straneh sporočili organizatorji izbora Una Voce per San Marino 2025.

Sprva je skupini KiNG FOO uspelo žirijo prepričati izmed 1.200 izvajalcev, ki so prihajali iz 48 držav, nato pa jim je uspelo žirijo prepričati še v polfinalu. V tretje bodo v živo nastopili 8. marca, ko bo v San Marinu potekal nacionalni izbor.

Una Voce Per San Marino je nacionalni evrovizijski izbor v San Marinu. Razdeljen je na številne avdicije, pa tudi na polfinalne večere, ki so letos potekali od 13. do 15. februarja. Zasedba KiNG FOO je bila razvrščena v prvo polfinalno skupino. Na koncu izborov je tu še veliki finale, na katerem izberejo evrovizijskega predstavnika za San Marino.

Foto: arhiv izvajalca

Pri svoji skladbi so sodelovali s priznanim inženirjem mešanja zvoka Andrewom Schepsom, ki je tudi trikratni prejemnik nagrade grammy, med drugim pa je sodeloval z Metallico, U2, Adele, Beyonce, Red Hot Chili Peppers, The 1975 in Hozierjem. "To je za nas ogromen mejnik, še posebej, ker bo Andrew mešal tudi našega Seeker of the Source (Iskalca izvora)," so še zapisali v skupini. Seeker of the Source bo namreč naslov njihovega prihajajočega albuma.

Njihov spot za pesem si lahko ogledate spodaj:

Lani se je na izboru za evrovizijskega predstavnika San Marina v finale uspelo uvrstiti tudi slovenski fantovski zasedbi Booom!, ki so v finalnem večeru zasedli peto mesto. San Marino je lani na Evroviziji sicer predstavljala španska skupina Magara s pesmijo 11:11.