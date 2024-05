Izšla bo kompilacija skladb iz Armstrongovega nastopa v studiu BBC

Na kompilaciji z naslovom Louis in London bo julija izšla neslišana izvedba skladb Louisa Armstronga, ki jih je leta 1968 posnel pri BBC. Na kompilaciji so znane Armstrongove skladbe, kot sta What a Wonderful World in You'll Never Walk Alone, ki jih poznavalci štejejo med najboljša dela te jazzovske legende, piše britanski The Guardian.

Na kompilaciji bodo poleg omenjenih še skladbe The Bare Necessities, Mack the Knife in Hello, Dolly!. Obenem bo na voljo tudi pet še nikoli objavljenih posnetkov iz snemanja v živo v studiu BBC 2. julija 1968.

Spremno besedo h kompilaciji je zapisal Ricky Riccardi, direktor zbirk v muzeju Hiša Louisa Armstronga in avtor treh Armstrongovih biografij. Kot je pojasnil, so ga pri založbi Verve Records prosili, da predlaga arhivske posnetke Louisa Armstronga, ki bi jih lahko izdali, in takoj je priporočil posnetek BBC.

Leta 1968 je Armstrong zbolel in po priporočilih zdravnikov upočasnil svoje glasbeno delovanje. Potem pa je po Riccardijevih besedah nenadoma znova začel peti in igrati trobento, kar je privedlo do tega snemanja v BBC, ki je potekalo v Londonu. "Čudovito igra, odlično poje – to je bil Armstrong na vrhuncu. Žal se je moral le dva meseca pozneje popolnoma upokojiti," se spominja Riccardi.

