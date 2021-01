Trumpa hočejo odstraniti tudi iz filma Sam doma 2

Potem ko so družbena omrežja še vedno aktualnega predsednika Donalda Trumpa za stalno blokirala z razlago, da njegove objave in komentarji njegovih sledilcev spodbujajo nasilje, se ga zdaj želijo znebiti tudi oboževalci filma Sam doma. Trump je namreč pred leti za nekaj kratkih trenutkov upodobil samega sebe v drugem delu priljubljene uspešnice. A očitno je v trenutnih razmerah tudi nekaj sekund Trumpa preveč.

Ljubitelji filma namreč zahtevajo, da se ga zamenja s kom drugim. Začeli so podpisovati tudi peticijo, ki zahteva, da ga v prizoru zamenja na novo izvoljeni predsednik Joe Biden, poroča portal Yahoo Entertainement. Za zdaj ima dokument le borih sto podpisov.

So pa Twitter preplavili drugi predlogi, kdo bi lahko v filmu Sam doma 2 nadomestil Trumpa, in ti so zelo zabavni: od danes 40-letnega Macaulayja Culkina, ki je zaigral Kevina, do Dolly Parton. Nekaj smešnih fotomontaž si oglejte spodaj:

NOW digitally replace the Home Alone 2 cameo with one of Dolly Parton 🙌🏻 pic.twitter.com/T1ATVSxfkC — Glen Scott (@glenrules) January 9, 2021

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Da bi se za nekaj kratkih sekund pojavil v filmu, je bila sicer Trumpova ideja. Oziroma pogoj, da je dovolil ustvarjalcem filma snemati v svojem prestižnem hotelu, je že pred časom razkril režiser filma Chris Columbus.

"Hoteli smo snemati v hotelu Plaza, kjer se dogaja večina filma. Za vsako drugo lokacijo v New Yorku plačaš pristojbino in jo lahko uporabiš. Tako smo tudi pristopili k Plazi. Običajno se o tem ne pogovarjaš z lastnikom hotela, da bom povsem jasen. O tem se pogovarjaš z menedžerjem, on se ukvarja s tem. Tukaj pa smo dobili odgovor, da lahko tam snemamo samo, če bo imel Donald Trump manjšo vlogo v filmu," je povedal Columbus. In ker so morali film snemati prav v sloviti Plazi, ne drugje, jim na koncu ni ostalo drugega, kot da v to privolijo.