Predstavniški dom kongresa potrdil resolucijo s pozivom za odstavitev Trumpa

Za resolucijo je glasovalo 223 kongresnikov, med njimi republikanec, 205 proti, pet se je glasovanja vzdržalo. Vzporedno in v pričakovanju Penceove zavrnitve resolucije so demokrati sprožili že drugo ustavno obtožbo Trumpa v štirih letih, o čemer bodo glasovali danes, piše STA.

Kongresni demokrati Trumpu očitajo, da je svoje podpornike vzpodbudil k vdoru v kongres 6. januarja in zaustavitvi formalne potrditve volilne zmage demokrata Josepha Bidna na predsedniških volitvah novembra lani.

Demokrati so najprej Trumpa pozivali k odstopu, kar je gladko zavrnil, nato so poskusili še z resolucijo, ki poziva Pencea in vlado k odstavitvi Trumpa, ker predstavlja nevarnost za republiko.

Vsi upravitelji ustavne obtožbe so demokrati

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je v torek imenovala devet tako imenovanih upraviteljev ustavne obtožbe, ki bodo nastopali v vlogi tožilcev. Vsi so demokrati. Vodil jih bo 58-letni Jamie Raskin iz Marylanda, piše STA.

Republikanci so pred dnevi blokirali sprejetje resolucije o 25. amandmaju po hitrem postopku, zato je bila v torek pripravljena posebna seja na to temo z razpravami in glasovanjem.

Trump ni imel veliko glasnih zagovornikov. Med redkimi je bil Jim Jordan iz Ohia, ki je dan prej od predsednika ZDA dobil najvišje civilno odlikovanje, predsedniško medaljo svobode. Nekaj republikancev je vztrajalo, da demokrati z ukrepi proti Trumpu tik pred iztekom mandata delijo državo.

Foto: Reuters

Pence je pred glasovanjem o resoluciji Pelosijevi poslal javno pismo z zavrnitvijo uporabe 25. amandmaja, piše STA.

"Vi in demokrati zahtevate, naj jaz in kabinet sprožimo proces po 25. amandmaju, ko je do konca predsednikovega mandata ostalo le še osem dni. Ne verjamem, da je takšna smer v najboljšem interesu države, niti v skladu z ustavo," je sporočil Pence in izrazil mnenje, da je 25. amandma predviden za odstavitev predsednika, ki fizično ali duševno ni sposoben opravljati svojega dela in ne kot kazen.

Trump je v odzivu novinarjem dejal, da 25. amandma zanj ne predstavlja nobene grožnje.

Do konca glasovanja o resoluciji so najmanj štirje republikanski člani predstavniškega doma javno podprli ustavno obtožbo Trumpa, New York Times pa je poročal, da to podpira tudi vodja senatne večine republikanec Mitch McConnell.

"Takšne izdaje prisege ustavi s strani predsednika ZDA v zgodovini še ni bilo"

Hčerka nekdanjega podpredsednika ZDA Dicka Cheneyja Liz Cheney, ki zastopa Wyoming je sporočila, da takšne izdaje prisege ustavi s strani predsednika ZDA v zgodovini še ni bilo.

"Predsednik ZDA je sklical drhal in zanetil napad," je dejala in podprla ustavno obtožbo. To so storili tudi republikanci Adam Kinzinger iz Illinoisa, Fred Upton iz Michigana in John Katko iz New Yorka.

Za stranko, ki je bila doslej povsem pod Trumpovim nadzorom, je to prelomnica, kakor tudi poročanje New York Timesa in Axiosa, da McConnell podpira ustavno obtožbo. To lahko pomeni, da bo senat o tem morda glasoval, še preden se Trumpu 20. januarja konča mandat, še piše STA.

Preberite še: