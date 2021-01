Tožilec bo zaradi spodbujanja k nasilju preganjal tudi Trumpa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni tožilec ameriške prestolnice Washington Karl Racine je v ponedeljek zagotovil, da bo kazensko preganjal vse, ki so spodbujali napad na ameriški kongres, med njimi tudi predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki v času pregona ne bo več predsednik.

"Ameriško pravosodno ministrstvo ne more preganjati predsednika ZDA, dokler je ta na položaju. Predsednik bo na položaju še devet dni in preiskava bo trajala precej dlje časa. Nikakor ne merim posebej na predsednika ali kogarkoli drugega. Sledili bomo dejstvom," je dejal Racine in izrazil zadovoljstvo, da namerava isto storiti tudi zvezni tožilec v Washingtonu, piše STA.

Racinova preiskava se med drugim osredotoča na izjave govornikov na Trumpovem zborovanju v sredo, 6. januarja, preden je množica napadla kongres. Republikanski kongresnik iz Alabame Mo Brooks je na shodu povedal, da morajo ameriški domoljubi začeti delati sezname in ukrepati, Trumpov odvetnik Rudy Giuliani pa je dejal: "Če se motimo, bomo izpadli bedaki, če imamo prav, jih bo šlo veliko v zapor. Imeli bomo odločanje z bojem," je na Trumpovem zborovanju povedal Giuliani. Newyorško pravniško združenje je zato sprožilo preiskavo Giulianija.

Predsednikov sin pozval k totalni vojni

Predsednikov sin Donald Trump mlajši je na shodu pozval k totalni vojni in privržencem predsednika dejal, da kdor ni z njimi, je proti njim. Predsednik Trump je privržence pozval k pohodu na kongres, kjer naj bi ustavili krajo volitev.

Kongres je v sredo potrjeval zmago demokrata Josepha Bidna na volitvah 3. novembra, predsednikovi privrženci pa so vdrli v Kapitol v prepričanju, da kongres lahko spremeni volilni izid v prid Trumpu, piše STA.

Odstopil Chad Wolf

Vršilec dolžnosti ameriškega ministra za domovinsko varnost Chad Wolf je medtem v ponedeljek zvečer sporočil, da odstopa s položaja. Wolf je prejšnjo sredo predsednika Trumpa pozval, naj jasno in nedvoumno obsodi napad njegovih pristašev na ameriški kongres.

Wolf je tretji minister Trumpove vlade, ki je zaradi napada na Kapitol, v katerem je umrlo pet ljudi, odstopil s položaja. Pred njim sta to storili ministrici za promet Elaine Chao in za šolstvo Betsy DeVos, piše STA.

Ostali vztrajajo ali zaradi zvestobe Trumpu ali zavedanja, da je že prepozno, da bi z odstopom lahko izbrisali madež služenja v vladi predsednika, ki je spodbudil svoje privržence k napadu na zvezni kongres. Nekateri naj bi vztrajali tudi zato, da Trump ne uide povsem izpod nadzora.

Ministrstvo ima tudi nadzor nad mejo in imigracijsko politiko

Wolf je kot vršilec dolžnosti od novembra 2019 vodil ministrstvo, ki ima pod seboj tudi nadzor nad mejo in imigracijsko politiko. Pred njim sta Trumpovo politiko do priseljencev izvajala John Kelly in Kirstjen Nielsen.

Zadnja je bila na čelu agencije, ko so na meji z Mehiko ločevali starše in otroke. Kelly pa je moral že leta 2017 zagovarjati Trumpovo prepoved vstopa v ZDA državljanom določenih muslimanskih držav, še piše STA.

