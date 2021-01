Demokratski kongresniki so sprožili že drugo ustavno obtožbo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, potem ko so republikanci blokirali resolucijo s pozivom podpredsedniku Miku Penceu in kabinetu, da Trumpa odstavijo po 25. amandmaju k ameriški ustavi. Povod za ustavno obtožbo je Trumpovo podžiganje privržencev, ki je privedlo do njihovega nasilnega vdora v Kapitol.

Demokratska večina predstavniškega doma kongresa je najprej hotela po hitrem postopku glasovati o resoluciji, ki bi Mikea Pencea in kabinet pozvala k odstavitvi Donalda Turmpa po ustavnem amandmaju, ki to omogoča, če predsednika razglasijo za opravilno nesposobnega. Republikanci so to blokirali in demokrati so nemudoma vložili že pripravljeno ustavno obtožbo, ki zajema le eno točko kaznivega dejanja vzpodbujanja k vstaji proti ameriški vladi.

Demokrati ga obtožujejo, da je na shodu pred vdorom v kongres prejšnjo sredo podžigal svoje privržence, ki so nato vdrli v poslopje, v nasilju pa je umrlo pet ljudi.

Demokrati bodo po poročanju STA dali v torek ponovno na glasovanje resolucijo s pozivom Penceu in kabinetu, naj sprožijo 25. amandma in to po rednem postopku. Republikanska manjšina tega ne bo mogla več blokirati in resolucija bo sprejeta. Pence in ministri Trumpove vlade bodo nato dobili še en dan časa za ukrepanje, za kar ne kažejo nobene volje. Demokrati naj bi potem v sredo dali na glasovanje potrditev ustavne obtožbe.

Druga ustavna obtožba za Trumpa

Trump bo postal prvi predsednik ZDA v zgodovini z dvema ustavnima obtožbama, kar mu je uspelo doseči v le enem štiriletnem mandatu. Prvo ustavno obtožbo so demokrati vložili leta 2019 zaradi pritiska na Ukrajino, da mu s preiskavo Josepha Bidna pomaga na volitvah leta 2020. Republikanska večina je nato Trumpa lani oprostila in ostal je na položaju.

Druga ustavna obtožba je posledica Trumpovega vzpodbujanja podpornikov za napad na ameriški kongres, kjer so v sredo formalno potrjevali Bidnovo volilno zmago. Demokrati ustavne obtožbe ne bodo nemudoma posredovali v senat, ker tako ali tako ni časa za sodni proces in odločitev o morebitni odstavitvi Trumpa, ki 20. januarja zapušča položaj zaradi izteka mandata. Malce bodo počakali, da prevzamejo večino v senatu in da se ustoliči Bidnova vlada.

Namen ustavne obtožbe ni več odstavitev Trumpa, temveč da se mu prepreči ponovna kandidatura za predsednika ali katerikoli izvoljeni položaj. V primeru, da bo ustavna obtožba v senatu potrjena, kar je veliko vprašanje, ker je za to potrebna dvotretjinska večina, bo senat glasoval za prepoved Trumpovih političnih kandidatur. Za uspeh te pobude je potem potrebna navadna večina senata.