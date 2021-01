Trump ne prevzema nobene odgovornosti za napad na kongres

V ameriškem kongresu poteka razprava pred glasovanjem o resoluciji za predčasno odstavitev predsednika ZDA Donalda Trumpa s položaja, ukrepe proti njemu in podpornikom so začele sprejemati ameriške korporacije, Trump pa je ob odhodu v Alamo zavrnil vsakršno odgovornost za sredin napad na kongres.

Predstavniški dom kongresa razpravlja o resoluciji, ki bo pozvala podpredsednika ZDA Mika Pencea in vlado, da odstranijo Donalda Trumpa po 25. amandmaju k ameriški ustavi. Resolucija bo sprejeta, vendar ne bo posledic, ker ne Pence ne preostali člani Trumpovega kabineta, ki še niso odstopili, ne kažejo pripravljenosti za ukrepanje, piše STA.

Demokrati Trumpa krivijo za napad njegovih podpornikov na kongres, v katerem je umrlo pet ljudi. Nasilneži so želeli ustaviti formalno potrjevanje zmage demokrata Josepha Bidna na volitvah 3. novembra in prisiliti republikance, da zmago pripišejo Trumpu. Med napadom na kongres so kričali tudi "obesimo Pencea". Ta je potem po povrnitvi reda nadaljeval z vodenjem zasedanja, ki je potrdilo Trumpov poraz.

Penceova ljubezen do Trumpa, ki je v Beli hiši napeto spremljal divjanje privržencev, se je tisti trenutek malce ohladila, vendar pa je zavrnil pobude, naj poskrbi za Trumpovo odstavitev, in danes sta na prvem srečanju po nemirih skupaj potrdila, da mora Trump ostati na oblasti do izteka mandata 20. januarja.

Jutri glasovanje o drugi ustavni obtožbi Trumpa

Predstavniški dom bo nato predvidoma že v sredo glasoval o zgodovinski drugi ustavni obtožbi Trumpa zaradi spodbujanja upora proti vladi, kar bo dolgotrajen proces, ki se bo v senatu nadaljeval čez nekaj mesecev. Demokrati nameravajo najprej prevzeti večino v senatu in Bidnu dovoliti čas za oblikovanje vlade in prve nujne ukrepe. Ne gre le za odstavitev Trumpa, ki mu grozijo zdaj tudi kazenske preiskave zaradi podžiganja nasilja, ampak tudi za izrek prepovedi opravljanja javne funkcije v prihodnje.

Trump pozive nasilnežem opravičil kot povsem primerne

Trump ne prevzema nobene odgovornosti za dejanja podpornikov, ki so izvršili njegovo voljo. Ob odhodu v teksaški Alamo –na prizorišče zgodovinskega poraza teksaških separatistov proti mehiški vojski –, kjer namerava hvaliti svojo politiko do priseljencev, je prvič po nemirih novinarjem odgovarjal na vprašanja. Zatrdil je, da prizadevanja za ustavno obtožbo delijo in izjemno jezijo Ameriko, čeprav je ta vlak po mnenju demokratov odpeljal že leta 2015, ko je razglasil svojo kandidaturo za predsednika ZDA.

Pompeo odpovedal zadnji obisk v tujini Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je danes odpovedal svoj zadnji obisk v tujini, ki bi ga moral imeti ta teden v Belgiji, medtem ko predsedniku Trumpu osem dni pred iztekom mandata v kongresu grozi nova ustavna obtožba. Pompeo, ki je Trumpu eden najbolj zvestih ministrov, se je uradno za odpoved obiska odločil, da bi sodeloval pri "gladki in urejeni tranziciji" z ekipo novoizvoljenega predsednika Bidna, so sporočili iz State Departmenta.

Trump je svoje pozive nasilnežem, naj gredo nad kongres, opravičil kot povsem primerne, veliko bolj grozno kot napad s smrtnimi žrtvami pa se mu zdi, da demokrati vlagajo ustavno obtožbo. "To povzroča izjemno jezo in izjemno nevarnost za našo državo," je dejal in zagotovil, da sam nasilja noče. Demokratom se je pri pobudi za odstavitev in za ustavno obtožbo že pridružilo celo nekaj republikancev, vendar pa večina zdaj poudarja, da to po nepotrebnem deli državo.

Kazenski preiskavi dogodkov, ki bo zajela tudi Trumpa, ko ga ne bo več na položaju, sta napovedala zvezni tožilec Washingtona in tožilec prestolnice. Poteka že tudi preiskava umora kongresnega policista, ki prav tako ne bo šla mimo Trumpa.

Deutsche Bank prekinila sodelovanje s Trumpom

Največji posojilodajalec Trumpovi organizaciji in Trumpu nemška Deutsche Bank je sporočila, da v prihodnje ne bo več sodelovala z njim in njegovo organizacijo. Trumpova organizacija ji je še vedno dolžna 340 milijonov dolarjev. Trumpa je k takojšnjemu odstopu pozvala banka Signature, pri kateri ima osebni tekoči račun.

Trumpova igrišča za golf so ostala brez tekem ameriške poklicne organizacije za golf PGA of America kot tudi R&A, kar je po poročanju medijev v ZDA Trumpa izjemno zabolelo in razjezilo podobno kot ukinitev računa na Twitterju, Facebooku in drugih družbenih medijih.

Prihaja do zgodovinskega upora največjih ameriških korporacij, ki se v politiko običajno ne vpletajo, razen z donacijami in lobiranjem. Vse več jih odvzema podporo republikanskim članom kongresa, ki so soodgovorni za napetosti, ki so privedle do napada na kongres. Skupaj s Trumpom so namreč dva meseca zavajali Američane, da so bile volitve 3. novembra prevara ter da je v resnici zmagal Trump.

Halmark zahteva plačane donacije nazaj

Med podjetji, ki zapirajo malhe republikancem, so Marriott, Blue Cross Blue Shield, Commerce Bancshares, Amazon, AT&T, Comcast, Airbnb, Mastercard, Verizon in Dow. Halmark zahteva plačane donacije nazaj.

FBI in druge policijske agencije po ZDA lovijo napadalce na kongres, letalske družbe pa jih dajejo na seznam prepovedi poletov in mečejo z letal. Kljub temu so zadeve še vedno napete in skrajne desničarske skupine grozijo z nasiljem pred, med in po 20. januarju, ko bo Biden prisegel na položaj. Ne le v Washingtonu, ampak povsod po ZDA.

Trump ima nekaj težav s komunikacijo svojim podpornikom, kar se bo nadaljevalo. Amazon je odstranil vse, kar je povezano s teorijo zarote QAnon, ki je razširjena med Trumpovimi privrženci. Gre za vero v Trumpa kot borca proti globoki državi, ki jo tvorijo politiki pedofili. Vsebine QAnona s svojih platform čistita Twitter in Facebook, prav tako odstranjujeta laži glede izida volitev 3. novembra.

Trumpovim privržencem ostaja družbeni medij Parler, ki pa mu je Amazon že odvzel gostoljubje na svoji storitvi oblaka Amazon Web Services, od katerega je odvisen za delovanje. Parler je vložil tožbo proti Amazonu, vendar pa je podoben ukrep kot Amazon napovedal tudi Apple, še navaja STA.