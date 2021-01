Ob dogajanju v Washingtonu, pred in v kongresni palači, so številne kritike usmerjene proti ravnanju policije. Kot poročajo ameriški mediji, je varnostna služba kongresa slabo ocenila razsežnost protestov, na katere je pozval ameriški predsednik Donald Trump.

Napad Trumpovih privržencev na kongresno palačo so pri Washington Postu označili za varnostno katastrofo. Dodali so, da ima kongresna palača dva tisoč policistov, ki niso znali zaustaviti protestnikov, oboroženih samo z zastavami in ščiti. Ob tem več posnetkov prikazuje, kako so se nekateri policisti ustavili in umikali, ko so protestniki vdrli v zgradbo.

"Bilo je, kot da bi v realnosti gledal grozljivko"

Med glavnimi očitki so slaba priprava na proteste, ki jih je bilo sicer v ZDA v zadnjem obdobju kar nekaj (ob policijskem nasilju). Tako kritiki opozarjajo, da so bile postavljene prenizke pregrade, policisti pa so bili v večini v uličnih uniformah in ne v opremi za boj proti neredom. Eden od posnetkov naj bi tudi prikazoval, kako policisti pomagajo odpreti ograjo, na kar so se protestniki močno približali kongresni palači.

Foto: Reuters "Bilo je, kot da bi v realnosti gledal grozljivko. Za takšne dogodke se vsak dan pripravljamo, načrtujemo in trenirano, da se ne bi zgodilo, kar se je," je za Washington Post dejala Kim Dine, ki je bila med leti 2012 in 2016 vodja kongresne policije.

Dinova je med napakami policije opozorila na dejstvo, da jo je presenetilo, kako blizu je policija dovolila priti protestnikom in da protestniki niso bili takoj aretirani, ko so vdrli v palačo. Kasneje je kongresna policija zaprosila za pomoč washingtonske policiste, ki so prevzeli dogajanje in začeli odstranjevati protestnike.

Policija aretirala 52 ljudi

V preteklosti je kongresna policija ob grožnjah ravnala veliko bolj ostro. Leta 2013 je streljala na voznico v avtomobilu, ki naj bi se zaletela v varnostno barikado. Voznica je umrla, v avtu pa je bila ob njej na zadnjem sedežu hčerka. Foto: Reuters

Kongresna policija v sredo ni podala komentarja glede odziva na vdor protestnikov v kongresno palačo. Po zadnjih podatkih je washingtonska policija aretirala 52 ljudi, od tega 47 zaradi kršitev policijske ure in nezakonitega vstopa. Kot poročajo ameriški mediji, noben predstavnik kongresa ni bil poškodovan, so pa bili mnogi osupli, da policiji ni uspelo zaustaviti protestnikov, da ne bi vstopili v zgradbo.

Republikanec Tim Ryan, predsednik odbora, ki nadzoruje proračun kongresne policije, je v sredo zvečer dejal, da pričakuje odstop oziroma odpustitev uradnikov.

Kaj se je zgodilo?

Trumpovi privrženci so zavzeli kongres v času zasedanja za potrditev zmage demokrata Josepha Bidna na volitvah 3. januarja. Nad kongres jih je poslal Trump s pozivom, naj gredo in odstranijo šibke kongresnike. Trump ne priznava poraza na volitvah in trdi, da je šlo za prevaro, o čemer je prepričal tudi svoje podpornike.

Policija je aretirala skupaj najmanj 50 ljudi, zaplenila nekaj kosov orožja in odkrila tudi dve bombi. Ena je bila nastavljena pred sedež demokratske stranke v Washingtonu, druga pred sedež republikanske stranke. Na območju kongresa so v vozilu odkrili tudi puško in molotovko.