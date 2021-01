Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Račune so začeli blokirati v petek, potem ko so zaradi retorike, ki spodbuja nasilje, trajno zaprli Trumpov račun. "Od petka je bilo po zaslugi naših prizadevanj blokiranih več kot 70 tisoč računov, pri čemer gre v številnih primerih za več računov, ki jih uporablja ena oseba," je sporočilo podjetje, piše STA.

Pojasnili so, da so se na teh računih na veliko širile s teorijo QAnon povezane vsebine, čemur so bili računi v prvi vrsti tudi namenjeni.

Verjamejo, da Trump vodi skrivno vojno proti kultu satanističnih pedofilov

Teorija zarote QAnon se je rodila v času predsedniške kampanje v ZDA leta 2016. Med drugim trdi, da Trump vodi skrivno vojno proti globalnemu liberalnemu kultu satanističnih pedofilov. Kasneje se je teorija razširila na trditve o zaroti za strmoglavljenje predsednika Trumpa. Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je leta 2019 ugotovil, da bi lahko ta zarota določene ljudi privedla do nasilnih ali kaznivih dejanj.

Po nasilnem vdoru Trumpovih podpornikov v kongres prejšnji teden se je več velikih družbenih omrežij odločilo ukrepati. Facebook in Twitter sta zaradi hujskanja k nasilju in tveganja nasilja ob inavguraciji novoizvoljenega predsednika Joeja Bidna zaprla Trumpove uporabniške račune, še piše STA.

