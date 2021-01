Twitter je Trumpu za vedno blokiral profil

Po začasnem suspenzu so se pri Twitterju odločili, da uradni uporabniški račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa dokončno ukinejo. Ta je v petek znova dobil možnost dostopa do svojega profila, po dveh objavljenih tvitih pa so pri Twitterju sprejeli odločitev, da ga blokirajo za vedno.

"Po natančnem pregledu nedavnih tvitov s tega profila in njihovega konteksta smo profil permanentno suspendirali, ker obstaja tveganje za nadaljnje spodbujanje nasilja," so sporočili.

"Po grozljivih dogodkih ta teden smo že v sredo sporočili, da bi nadaljnje kršitve naših pravil lahko privedle do tega," so dodali.

Foto: Reuters

Do odločitve za blokado Trumpovega profila sta privedla dva tvita, ki ju je objavil v petek. "Ta sta kršila našo politiko, ki ne dovoljuje glorificiranja nasilja," so pojasnili pri Twitterju, "razumeti ju je treba v kontekstu širšega dogajanja v državi ter kot način, kako lahko predsednikove izjave vplivajo na različna občinstva ter tudi spodbujajo nasilje."

Že v četrtek so Trumpu uradna profila blokirali na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, ki je v lasti Facebooka. Tam bo blokiran za nedoločen čas, najmanj pa do inavguracije Joeja Bidna, ki bo 20. januarja, je sporočil ustanovitelj in izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg.

Že druga ustavna obtožba za Trumpa



Demokratski člani predstavniškega doma ameriškega kongresa so odločeni, da sprožijo drugi postopek ustavne obtožbe predsednika Donalda Trumpa zaradi nasilja in vdora njegovih privržencev v zvezni kongres. Obtožnico nameravajo vložiti v ponedeljek, glasovanje pa naj bi bilo v sredo.