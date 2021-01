Oglasil se je Trump. Vse več je pozivov k njegovi odstavitvi.

Trump, ki mu je Twitter v sredo za 12 ur blokiral račun, se ni oglasil do četrtka zvečer, ko je objavil kratek videoposnetek. Dejal je, da je ogorčen zaradi "nasilja in brezpravja", potem ko je skupina njegovih podpornikov v sredo nasilno vdrla v Kapitol. Ni pa priznal svoje vloge pri spodbujanju privržencev z obtožbami o volilnih prevarah, navaja STA.

Obljubil nemoten prenos oblasti

Obljubil je nemoten prenos oblasti in v sporočilu svojim "čudovitim navijačem" dodal: "Vem, da ste razočarani, želim pa tudi, da veste, da se naše neverjetno potovanje šele začenja."

Demokrata Josepha Bidna, ki je zmagal na volitvah 3. novembra, ni omenil z imenom, prav tako mu ni čestital za zmago. "20. januarja bo nastopila nova vlada. Osredotočam se na gladek, urejen in brezhiben prenos oblasti," je po poročanju STA izjavil Trump.

Policist peta žrtev vdora v ameriški kongres Po sredinem nasilnem vdoru v ameriški kongres je v četrtek poškodbam podlegel policist. Ta je bil ranjen v spopadu s protestniki, kasneje pa je doživel kolaps. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer je v četrtek zvečer umrl, je sporočila kongresna policija. S tem se je število žrtev nasilja povzpelo na pet. V nasilju je v sredo umrla ženska, ki jo je ustrelila policija, še ena ženska in dva moška pa sta umrla zaradi zdravstvenih razlogov. Po vdoru v kongres je vodja kongresne policije Steven Sund napovedal svoj odstop. Položaj bo zapustil 16. januarja, so poročali ameriški mediji. Napovedal je tudi preiskavo incidenta in pregled varnostne strategije. Kongresni policiji, ki varuje poslopje, so očitali, da ni bila pripravljena na nasilne množice po zborovanju Trumpovih privržencev v sredo. Odstop vodje kongresne policije je med drugim zahtevala vodja predstavniškega doma Nancy Pelosi. Policija v Washingtonu je v četrtek sporočila, da je bilo v nasilju ranjenih 56 policistov, aretirali pa so 68 ljudi. (STA)

Vse več ljudi Trumpu pripisuje odgovornost za sredin napad

Demokrati in tudi vse več republikancev mu pripisujejo odgovornost za sredin napad njegovih podpornikov na poslopje ameriškega kongresa, v katerem so formalno potrjevali Bidnovo zmago na volitvah. Zvezni tožilec Washingtona ni izključil vložitve obtožnice proti Trumpu zaradi spodbujanja upora proti vladi, navaja STA.

Pence zavrnil pozive, naj odstavi Trumpa

Voditelja kongresnih demokratov Nancy Pelosi in Chuck Schumer sta v četrtek pozvala podpredsednika ZDA Mika Pencea in Turmpov kabinet, naj Trumpa odstavita s položaja po 25. amandmaju k ustavi, ker predstavlja nevarnost za ZDA. Pence je to zavrnil, pred tem pa ni hotel dvigniti telefona demokratoma, ki sta ga hotela k temu osebno pozvati. Tudi Pence je bil med tistimi, ki so v sredo bežali v zaklonišče pred Trumpovimi privrženci, senatorjem je izrazil razočaranje nad Trumpom, poroča STA.

Foto: Reuters

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je odločitev o odstavitvi Trumpa prepustil Penceu, Trumpovi vladi in kongresu, sam pa se osredotoča na prevzem oblasti 20. januarja. Trumpa je k odstopu pozvala tudi konservativna uredniška stran časopisa Wall Street Journal.

Trumpa k odstopu pozivajo tudi tesni zavezniki

Trumpa je pustil na cedilu republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham, ki je v četrtek dejal, da mora predsednik prevzeti svoj del odgovornosti za sredino nasilje, v katerem so umrli štirje ljudje. Graham je leta 2016 Trumpa označil za sebičnega idiota in lažnivca, po smrti prijatelja Johna McCaina pa je postal eden njegovih najtesnejših kongresnih zaveznikov. Zdaj se spet umika skupaj z nekaterimi drugimi republikanskimi senatorji, kot je Marco Rubio s Floride, ki je izjavil, da je "nekdo lagal" Trumpovim privržencem, da lahko kongres spremeni izid predsedniških volitev, piše STA.

Graham in Rubio sta bila med tistimi v kongresu, ki so do srede podpirali Trumpovo zavračanje volilnega poraza. Zdaj se umikajo, ker Trumpa čakajo težave. Demokrati od FBI zahtevajo preiskavo vseh, ki so sodelovali v "terorističnem napadu na kongres", in tistih, ki so to spodbujali, na čelu s Trumpom.

Vršilec dolžnosti zveznega tožilca prestolnice Washington Michael Sherwin je dejal, da so do zdaj vložili zvezne obtožnice proti 15 ljudem. Na vprašanje, ali to predvideva tudi predsednika ZDA, je Sherwin odgovoril, da so vse možnosti na mizi. "Gledamo vse, ki so imeli kakšno vlogo in kjer dokazi ustrezajo zločinu," je dejal.

Trump sprašuje pravnike o možnosti samopomilostitve

New York Times poroča, da je glavni pravnik Bele hiše Pat Cipollone Trumpu sporočil, da mu zaradi izjav na zborovanju, s katerimi je spodbudil napadalce, lahko grozijo pravne posledice. Kot še poroča časnik, Trump že vse od poraza na volitvah sprašuje pravnike o možnosti samopomilostitve.

Do zdaj noben predsednik ni pomilostil samega sebe, Trump pa bi rad sebi, družini in prijateljem izdal neke vrste preventivno pomilostitev, ki bi pokrivala vsa morebitna kazniva dejanja. Po zvezni zakonodaji bi ga lahko nova vlada preganjala zaradi oviranja preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016, zvezni tožilci New Yorka pa so ga leta 2018 opredelili kot enega od zarotnikov pri kršenju zakona o financiranju volilnih kampanj, še piše STA.