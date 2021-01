Rogati šaman v zaporu noče jesti, ker hrana ni ekološka

Zagovornik teorije zarote QAnon, ki je bil aretiran zaradi nasilnega vdora in izgredov v kongres, pri tem pa je bil gol do pasu z bizonovimi rogovi na glavi, v zaporu zavrača hrano in ni jedel že od petka, ker hrana ni ekološko pridelana.

Tvit novinarke Melisse Blasius, ki je zapisala, da Jacob Anthony Chansley, znan tudi kot Jake Angeli, noče jesti zaporniške hrane, ker ta ni ekološko pridelana, je postal viralen, pri čemer je postal ključnik "ekološko" (po angleško organsko, op. p.) še posebej priljubljen.

"Jacob Anthony Chansley, znan tudi kot Jake Angeli, se je prvič oglasil na sodišču zaradi obtožb nasilnega vdora in izgredov v kongres. Njegova mama pravi, da ni jedel že od petka, ker mu v zaporu nočejo dati ekološko pridelane hrane," je tvitnila.

Jacob Chansley, AKA Jake Angeli, Arizona man makes first court appearance in for charges related to storming the U.S. Capitol. His mom says he hasn’t eaten since Friday because the detention facility won’t feed him all organic food. @abc15 pic.twitter.com/doTLFal4At — Melissa Blasius (@MelissaBlasius) January 11, 2021

Ameriški mediji ob tem še poročajo, da je Chansley, znan tudi kot zagovornik teorije zarote QAnon, na "izjemno restriktivni dieti, po vsej verjetnosti iz religioznih razlogov," kar je njegov zagovornik sporočil sodniku, ta pa je odredil, naj v zaporu spoštujejo šamanove želje in mu ponudijo hrano, ki je v skladu z njegovo dieto.

Njegova mama Martha Chansley je razkrila, da je zgolj ekološko pridelano hrano, sicer zboli in da je njen sin "najnežnejša oseba, kar jih pozna". "Potrebno je veliko poguma, da si patriot, da stojiš za tem, v kar verjameš," je povedala ameriškim medijem.

Chansley je eden od treh, ki jih je policija aretirala med drugim zaradi obtožb nasilnega vdora in izgredov v kongres, ko je ta potrjeval predsedniško zmago demokrata Joeja Bidna. To je storil gol do pasu z bizonovimi rogovi na glavi, po obrazu pobarvan z rdečo, belo in modro barvo, v roki pa drži kopje z ameriško zastavo, zaradi česar so njegove fotografije postale viralne, nekateri pa menijo, da je idejo o opravi našel pri legendarni seriji Simpsonovi.

Poleg njega sta bila aretirana in obtožena še dva osumljenca, med drugim Adam Johnson s Floride, ki naj bi s Kapitola odnesel govorniški pult predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi.

Twitter blokiral 70 tisoč računov, povezanih s teorijo QAnon

Družbeno omrežje Twitter je v ponedeljek sporočilo, da je po vdoru privržencev ameriškega predsednika Donalda Trumpa v kongres blokiralo več kot 70 tisoč uporabniških računov, povezanih s skrajno desno teorijo zarote QAnon. Račune so začeli blokirati v petek, potem ko so zaradi retorike, ki spodbuja nasilje, trajno zaprli Trumpov račun, poroča STA. "Od petka je bilo po zaslugi naših prizadevanj blokiranih več kot 70 tisoč računov, pri čemer gre v številnih primerih za več računov, ki jih uporablja ena oseba," je sporočilo podjetje.

Pojasnili so, da so se na teh računih na veliko širile s teorijo QAnon povezane vsebine, čemur so bili ti računi v prvi vrsti tudi namenjeni.

Teorija zarote QAnon se je rodila v času predsedniške kampanje v ZDA leta 2016. Med drugim trdi, da Trump vodi skrivno vojno proti globalnemu liberalnemu kultu satanističnih pedofilov. Kasneje se je teorija razširila na trditve o zaroti za strmoglavljenje predsednika Trumpa. Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je leta 2019 ugotovil, da bi lahko ta zarota določene ljudi privedla do nasilnih ali kaznivih dejanj.

Po nasilnem vdoru Trumpovih podpornikov v kongres prejšnji teden se je več velikih družbenih omrežij odločilo ukrepati. Facebook in Twitter sta zaradi hujskanja k nasilju in tveganja nasilja ob inavguraciji novoizvoljenega predsednika Joeja Bidna zaprla Trumpove uporabniške račune.

