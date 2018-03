Teorija vsega (The Theory of Everything)

V videoteki DKino!

Ganljiva zgodba o enemu od najbolj briljantnih umov človeštva in najslavnejšem fiziku sodobnega časa, nedavno preminulim Stephenu Hawkingu, in njegovi ženi Jane. Oskar za najboljšega glavnega igralca!

ZDA, Velika Britanija, Japonska/2014/118 min.

Režija: James Marsh

Igrajo: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior, Harry Lloyd, David Thewlis, Emily Watson

Žanr: Romantična biografska drama

Ocena IMDb: 7,7/10│ Rotten Tomatoes: 78 % │ Uporabniki Googla: 95 %

Mlad nadarjeni fizik Stephen Hawking se na univerzi zaljubi v prikupno Jane, toda življenjske načrte mu prekriža bolezen gibalnih nevronov, ki ga prične ovirati pri vsakdanjih opravilih.

Kljub temu ga Jane ne zapusti, temveč ga spodbuja pri novih fizikalnih teorijah, s katerimi osupne svet in na novo zariše naše poznavanje vesolja.

Čeprav ga bolezen naposled posadi v invalidski voziček in oropa glasu, Stephen kljubuje vsem pričakovanjem in vztraja na poti nepričakovanih znanstvenih in osebnih uspehov.

"Naj se zdi še tako hudo, kjer je življenje, tam je upanje." Stephen Hawking

"Ko da bi bila to najpreprostejša stvar na svetu, film žonglira med tremi glavnimi področji Hawkingovega življenja – njegovim delom, boleznijo in zakonom –, ter jih hkrati podrobneje razloži. " Mick LaSalle , San Francisco Chronicle

"To je izjemen film, a ne zaradi impresivnih dosežkov njegovih protagonistov, temveč zato, ker se spoštuje njun napor." Ann Hornaday, Washington Post

Oskar: najboljši igralec v glavni vlogi (Eddie Redmayne).

Nominacije za oskarja: film leta, glavna igralka (Jones), prirejen scenarij, izvirna filmska glasba.

Zanimivosti: • Režiser filma James Marsh je četa 2009 prejel oskarja za celovečerni dokumentarec Mož na žici. • Za oskarja nominiran scenarij Anthonyja McCartena (Najtemnejša ura) temelji na literarnih spominih Travelling to Infinity: My Life with Stephen resnične Jane Hawking, rojene Wild. Ta je bila s Hawkingom poročena 30 let, v filmu pa jo upodablja Felicity Jones (Rogue One: zgodba Vojne zvezd), ki si je z vlogo prislužila nominacijo za oskarja za glavno igralko. • Stephen Hawking je po ogledu filma režiserju poslal elektronsko sporočilo, v katerem je zapisal, da je imel med občasno občutek, kot da gleda samega sebe, scenarist McCarten pa je dejal, da je bil najboljši trenutek projekcije, ko je zdravniška sestra Hawkingu obrisala solzo z lica. • Eddie Redmayne se je na vlogo Hawkinga pripravljaj več mesecev. Zanjo je izgubil sedem kilogramov, s pomočjo plesalca se je naučil nadzorovati svoje telo, pred ogledalom je vadil obrazno mimiko in spoznal 40 oseb, ki trpijo za boleznijo gibalnih nevronov (ALS). • Redmayne je tudi med snemalnimi premori ostajal negiben in zgrbljen, zaradi česar si je ukrivil hrbtenico. Oskarjevec je pozneje priznal, da ima rad vse pod nadzorom in da njegovo obsesivno početje verjetno ni bilo najbolj zdravo. Felicity Jones, Stephen Hawking in Eddie Redmayne. • Hawking je film opisal kot "v glavnem resničen". Sloviti fizik je ustvarjalcem filma dovolil uporabo njegovega avtorsko zaščitenega glasu, posodil pa jim je tudi svoje odlikovanje Companion of Honour in podpisano doktorsko disertacijo, ki so ju ustvarjalci uporabili kot rekvizita. • Album z izvirno glasbo iz filma so posneli v slovitem studiu Abbey Road, njen avtor, pred kratkim umrli islandski skladatelj Jóhann Jóhannsson (Ugrabljeni, Sicario), pa je zanjo prejel zlati globus in bil nominiran za oskarja. • Redmayne je v tekmi za oskarja in zlati globus premagal svojega dobrega prijatelja Benedicta Cumberbatcha, ki se je istega leta potegoval za nagrade z vlogo Alana Tuninga v Igri oponašanja. Desetletje pred tem je Cumberbatch Hawkinga upodobil v TV-filmu Hawking (2004).

